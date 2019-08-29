Экономика
ТАССЧистая прибыль «Транснефти» по МСФО за I полугодие выросла на 14,9%
Чистая прибыль "Транснефти" по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2019 года, приходящаяся на акционеров, выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 14,9%, до 105,85 млрд руб. Это следует из материалов компании.
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Политика
Армения не примет участия в памятных мероприятиях 1 сентября в Польше
Власти Армении не приняли приглашение на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся 1 сентября в Варшаве.
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Что касается игры, в первом тайме мы неплохо играли, могли забить, но пропустили две атаки соперника, и в итоге нам забили.
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Усталость без видимых причин может возникать в связи с физиологическими нарушениями, а также эмоциональным истощением.
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«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» попал в группу D, где встретится с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».
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Трампа обвинили в промедлении с оказанием военной помощи Украине
Администрация президента США Дональда Трампа затягивает реализацию программы военной помощи Украине.
Известия вчера в 22:58
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Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в пятницу, 30 августа.
Sport24.ru 17:07
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Археологи нашли доказательства появления людей в Северной Америке 16 тысяч лет назад
Исследователи представили археологические доказательства того, что люди появились в Северной Америке около 16 тысяч лет назад, сообщается в Science.
N+1 14:00
Общество
В России появятся четыре новых математических центра мирового уровня
Совет по господдержке, созданию и развитию математических центров под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой определил четыре новых проекта на базе уже существующих НИИ и вузов, которые получат государственное финансирование в 3,5 млрд рублей на шесть лет.
Интерфакс 15:09
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о начале обмена пленными с Россией
Новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка проинформировал о начале обмена пленными с российской стороной.
Газета.Ru 20:16
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QNAP выпустила сетевой накопитель TVS-x72N с поддержкой 5GBase-T
Компания QNAP Systems, выпустила новую серию NAS-накопителей TVS-x72N 5GbE.
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Общество
Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю
В будущем, с развитием искусственного интеллекта, люди смогут перейти на 12-часовую рабочую неделю.
Ведомости 03:24
Армия и оружие
На трассу в Татарстане приземлились 14 военных самолетов
Взгляд.ру вчера в 07:38
Происшествия
Полиция пресекла драку со стрельбой на юго-востоке Москвы
Полицейские пресекли драку с участием пяти человек в Марьинском парке на юго-востоке Москвы.
ТАСС 13:08
Политика
В Австрии сняли обвинения с экс-вице-канцлера Штрахе в злоупотреблении властью
Генсекретарь Австрийской партии свободы Харальд Вилимский в свою очередь назвал снятие обвинений с вице-канцлера ударом против людей, начавших в отношении Штрахе грязную политическую борьбу.
Life.ru 19:38
Политика
Зеленский назначил генпрокурором Украины Рябошапку
Украинский лидер Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором Украины Руслана Рябошапку.
RT на русском 18:44
Экономика
США изучают идею потребовать выплаты имперских долгов у Китая
Администрация США обсуждает идею потребовать от властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров.
Известия 16:52
Экономика
Россиянам хотят разрешить выкуп своих кредитов у банков
Российские банки могут обязать продавать гражданам их кредиты с дисконтом.
News.ru 20:33
Политика
Андрея Загороднюка назначили министром обороны Украины
Кандидатура Загороднюка на пост министра обороны Украины была предложена ранее президентом страны Владимиром Зеленским.
Известия 12:07
Происшествия
Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
Известия 06:34
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Авто
Mazda в России отправит на ремонт кроссоверы Mazda CX-5
Mazda в России отправит на ремонт кроссоверы Mazda CX-5, в которых выявили вероятную некорректную работу системы сигнала аварийной остановки, а также системы предотвращения вторичного столкновения.
Tvoe-avto.com 14:18
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В Ростовской области Ан-2 совершил вынужденную посадку в поле
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Здоровье
Диетолог назвала три наиболее полезных осенних продукта
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о трёх осенних плодах, являющимися наиболее полезными.
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Московский Комсомолец вчера в 10:11
Футбол
РПЛ извинилась перед болельщиками «Спартака» за пост в Twitter
Пресс-служба РПЛ прокомментировала возмущенные посты болельщиков «Спартака» на пост в Twitter российской лиги, в котором запечатлен момент гол бывшего форварда «Зенита» Халка в ворота красно-белых.
Матч ТВ 20:06
Авто
Фермер построил внедорожный Chevrolet Corvette с 6,2-литровым дизелем
Рэй провел небольшой исследование и выяснил, что 6,2-литровый мотор от большого внедорожника Chevrolet Suburban без особых доработок «встает» на Corvette.
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