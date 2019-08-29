Экономика

ТАССТАССЧистая прибыль «Транснефти» по МСФО за I полугодие выросла на 14,9%

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Чистая прибыль "Транснефти" по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2019 года, приходящаяся на акционеров, выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 14,9%, до 105,85 млрд руб. Это следует из материалов компании.
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