Экономика
ТАССЧистая прибыль «Транснефти» по МСФО за I полугодие выросла на 14,9%
Чистая прибыль "Транснефти" по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2019 года, приходящаяся на акционеров, выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 14,9%, до 105,85 млрд руб. Это следует из материалов компании.
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Здоровье
В больницу Нижнего Тагила приняли двух новых хирургов
В Москве прокомментировали ситуацию следующим образом: - С 26 сентября изменена маршрутизация пациентов по профилю "хирургия" на территории города Нижний Тагил, что исключит дополнительную нагрузку на хирургов в городской больнице № 1 Нижнего Тагила.
КП - Екатеринбург 28 августа в 09:21
Экономика
Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Чтобы поддерживать существующие мощности, переработчики вынуждены закупать недостающее сырье за границей.
РБК 00:00
Происшествия
Годовалый малыш пропал из дома в Башкирии
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Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов
Как сообщалось ранее, поисковики могут обязать удалять ссылки на пиратский контент по жалобам правообладателей без суда.
Новые Известия вчера в 02:30
Культура
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Футбол
Спартак — Брага 1:2
Московский «Спартак» проиграл португальской «Браге» во втором матче раунда плей-офф Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 15:09
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
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Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
Верховная рада нового созыва в ходе заседания избрала премьер-министром Украины заместителя главы офиса президента Алексея Гончарука.
RT на русском вчера в 10:43
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Анонсирован рекордный запуск спутника ракетой «Протон-М» с Байконура
В космос спутники доставит ракета-носитель «Протон-М», передает РИА «Новости».
Взгляд.ру вчера в 20:51
Общество
Москва вошла в топ-40 лучших городов мира по безопасности
РИА Новости вчера в 13:06
Футбол
Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» получил в соперники португальскую «Бенфику», французский «Лион» и немецкий «Лейпциг», «Локомотив» осенью сыграет с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».
РБК вчера в 13:11
Фигурное катание
Скончалась мать работающего с Тутберидзе хореографа
Газета.Ru вчера в 18:20
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru вчера в 16:46
Шоу-бизнес
Влад Соколовский побывал на концерте Риты Дакоты
Дакота нашла в себе силы и простила мужа, а накануне она провела свой концерт, где появился сам Влад Соколовский.
ГлобалМСК.ру вчера в 09:52
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Меган Маркл украсила детскую комнату сына портретами принцессы Дианы
Маркл поддерживает супруга, стараясь привить маленькому Арчи любовь к бабушке. 31 августа исполнится 22 года со дня смерти принцессы Дианы.
StarHit.ru вчера в 21:00
Общество
Депутат Госдумы предложил продлить летние каникулы до 1 октября
Как отметил депутат, во время общения со школьниками и студентами России он часто слышит предложения со стороны учащихся и преподавателей о необходимости продления летних каникул до 1 октября.
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Оказавшись в космосе, гекконы принялись играть
Рептилии во время 30-дневной экспедиции активно играли кусочком кожи, слезшей с них в процессе линьки, а также ошейником, который один из гекконов смог снять с себя ещё до старта ракеты.
Популярная механика вчера в 08:14
Футбол
ФК «Ростов» сыграет в товарищеском матче со сборной Сирии
Футбольный клуб «Ростов» сыграет в товарищеском матче со сборной Сирии. Информацию об этом передает пресс-служба донского клуба.
Rostov.ru вчера в 14:36
Общество
Росстат подсчитал стоимость подготовки первоклассника в школу
Сборы первоклассника в школу в 2019 году в среднем обойдутся россиянам в 18,5 тыс. руб. для мальчика и в 22,9 тыс. руб. для девочки.
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Космос
Астронавт Майкл Коллинз: жизнь вне Земли существует
Астронавт и летчик Майкл Коллинз, который вместе с товарищами Армстронгом и Олдрином, побывал на Луне, в социальных сетях заявил, что убежден в том, что жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.
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Самолет готовится к аварийной посадке в Екатеринбурге
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У бывшего тренера сборной Испании умерла девятилетняя дочь
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Шоу-бизнес
Певица Наргиз раскрыла, кто управляет лейблом Макса Фадеева
Певица отметила, что именно так из лейбла выжили Юлию Савичеву, Кристину Кошелеву и вообще — "те, кто талантливее, красивее, моложе, в этом лейбле не задерживались" Ранее сообщалось, что конфликт между Фадеевым и Наргиз произошел летом.
URA.Ru вчера в 16:24
Политика
На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией
Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».
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Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
РИА Новости вчера в 21:25
Космос
На иранском космодроме взорвалась ракета
Московский Комсомолец вчера в 19:37
Армия и оружие
Боевики «Азова» захватили трех военнослужащих ДНР
Инфорос вчера в 07:30
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На ВДНХ 1 сентября пройдет чемпионат России по диджеингу
Чемпионат России по диджеингу пройдет на фестивале уличной культуры «Рит моего города» в Москве на ВДНХ 1 сентября.
Известия вчера в 10:32
Происшествия
Отец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов
Отец 16-летней жительницы Красноярска, которая умерла в Турции через несколько часов после того, как ей поставили диагноз «острый аппендицит», не исключил, что ее могли вернуть в Россию без некоторых внутренних органов.
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