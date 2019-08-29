Экономика
ТАССЧистая прибыль «Транснефти» по МСФО за I полугодие выросла на 14,9%
Чистая прибыль "Транснефти" по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2019 года, приходящаяся на акционеров, выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 14,9%, до 105,85 млрд руб. Это следует из материалов компании.
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Происшествия
Самолет готовится к аварийной посадке в Екатеринбурге
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Скончался актер Александр Числов
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Директор музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов в беседе с телеканалом «360» рассказал о выставке «Шедевры Подмосковья».
RT на русском вчера в 15:19
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
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РБК 00:00
Армия и оружие
В США учредили космическое командование
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На МАКС показали уникальный Су-47
На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
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В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
РБК 28 августа в 17:36
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
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Новый глава МИД Украины обозначил позицию по Донбассу
Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
REGNUM 00:17
Общество
Суд Екатеринбурга вернул дело православной активистки в полицию
В Екатеринбурге Орджоникидзевский райсуд не стал рассматривать дело православной активистки Оксаны Ивановой, которая была задержана днём 29 августа.
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Власти Челябинской области опровергли информацию об увольнении нескольких медработников из больницы города Трехгорный.
Российская газета вчера в 10:28
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Актуальные Новости вчера в 10:29
Футбол
РПЛ извинилась перед болельщиками «Спартака» за пост в Twitter
Пресс-служба РПЛ прокомментировала возмущенные посты болельщиков «Спартака» на пост в Twitter российской лиги, в котором запечатлен момент гол бывшего форварда «Зенита» Халка в ворота красно-белых.
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Мэттью Макконахи стал профессором Техасского университета
Американскому актеру Мэттью Макконахи официально присвоили звание профессора Техасского университета, сообщает THR.
РИА Новости вчера в 04:14
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Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
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Хенесс оставил пост президента «Баварии»
Президент «Баварии» Ули Хенесс оставил свой пост.
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Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
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Авто
Возрожденный Mitsubishi Lancer Evolution может стать кроссовером
Возрождённую модель Mitsubishi Lancer Evolution могут выпустить в виде кроссовера.
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Боевики «Азова» захватили трех военнослужащих ДНР
Инфорос вчера в 07:30