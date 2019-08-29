Экономика
ТАССЧистая прибыль «Транснефти» по МСФО за I полугодие выросла на 14,9%
Чистая прибыль "Транснефти" по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2019 года, приходящаяся на акционеров, выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 14,9%, до 105,85 млрд руб. Это следует из материалов компании.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:16, Вашингтон
Политика
Путин предложил повысить зарплату чиновникам в регионах
Врио главы края согласился президентом Путиным о необходимости повышения зарплат сотрудникам федеральных ведомств в регионах.
Газета.Ru 08:50
Происшествия
Автогонщица из США погибла при попытке побить рекорд скорости
Американская автогонщица и телеведущая Джесси Комбс погибла при попытке побить свой собственный рекорд скорости среди женщин.
Мойка78 02:10
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
ТАСС вчера в 16:58
Политика
Раскрыты планы Порошенко по подготовке переворота
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» намерена сохранить Арсена Авакова на посту главы МВД, чтобы предотвратить государственный переворот, который готовит экс-президент Петр Порошенко.
Lenta.ru 07:49
Армия и оружие
Разработчик рассказал о работе над гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Работа по гиперзвуковой ракете 3М22 "Циркон" ведётся интенсивно, завершится в установленные сроки, заявил журналистам в четверг гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
РИА Новости 07:24
Политика
Путин ответил на вопрос Эрдогана о покупке Су-57
Президент Турции Тайип Эрдоган на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 выразил заинтересованность в покупке новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57.
РИА Новости 27 августа в 12:23
Космос
На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода
По словам Овчинина, причиной стало высокое парциальное давление (содержание в воздухе) кислорода в российском модуле "Звезда".
РИА Новости 09:21
Политика
Пропала продавец мороженого после визита Путина на авиасалон
Президент РФ Владимир Путин угостил мороженым президента Турции Реджепа Эрдогана на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском.
Алтапресс 09:58
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Футбол
«Хоффенхайм» арендовал у «Брайтона» Локадию
Голландский форвард Юрген Локадия перешел из "Брайтона" в немецкий "Хоффенхайм" на правах аренды, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
РИА Новости 09:18
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета 08:31
Происшествия
Яшина арестовали на 10 суток пятый раз подряд
Коммерсантъ 09:49
Футбол
СМИ сообщили о переходе лучшего молодого футболиста Москвы в «Зенит»
В прошлом году Щетинина признали лучшим молодым футболистом Москвы среди игроков 2002 года рождения.
РБК 09:59
Шоу-бизнес
Ксения Бородина и Наталья Пушкина прокомментировали свою ссору
Как оказалось, Бородина и Пушкина крупно поругались, а поводом для ссоры стали отзывы Натальи о дочерях Ксении, которые та публиковала на страничке Бородиной в социальной сети Instagram.
Bimru.ru 02:54
Гаджеты
Опубликованы характеристики смартфона OnePlus 7T
UfaTime.ru 08:42
Технологии
Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Авто
Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
ТАСС 05:38
Политика
Зеленский предложил Раде внести изменения в конституцию
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде внести изменения в Конституцию, в том числе сократить число депутатов и закрепить пропорциональную систему выборов, соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте украинского парламента.
РИА Новости 08:40
Общество
Беглова официально спросили о его московской квартире
Депутаты Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский («Яблоко») и Максим Резник («Партия роста») направили официальное письмо врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову в связи с публикацией оппозиционного блогера Алексея Навального о московской квартире, принадлежащей Беглову.
REGNUM 08:07
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Происшествия
Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали
Газета.Ru 07:55
Футбол
ФК «Ростов» сыграет товарищеский матч со сборной Сирии
Команды проведут открытые тренировки, а 8 сентября сыграют товарищеский матч на стадионе Олимп-2.
Чемпионат-Ростов 10:00
Футбол
Симеоне может в четверг стать игроком «Сампдории»
Форвард Фиоретины Джованни Симеоне уже в четверг может стать игроком Сампдории, сообщает Football Italia.
Советский спорт 06:15
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31