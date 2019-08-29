Экономика
ТАССЧистая прибыль «Транснефти» по МСФО за I полугодие выросла на 14,9%
Чистая прибыль "Транснефти" по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2019 года, приходящаяся на акционеров, выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 14,9%, до 105,85 млрд руб. Это следует из материалов компании.
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Общество
Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса
В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:16
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Авто
Aptera готовит электрокар с запасом хода на 1000 миль
Аккумуляторы будут варьироваться от 40 до 100 кВт-ч, что в аэродинамическом легком автомобиле (версия на 60 кВт-ч будет весить около 1800 фунтов) обеспечит автомобилю в максимальной конфигурации запас хода до 1000 миль (1600 км). Aptera все еще находится на ранних стадиях своей второй жизни.
SpeedMe 08:26
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Политика
Путин уволил главу Управления информационного обеспечения президента
Президент России Владимир Путин освободил от должности главу Управления информационного и документационного обеспечения президента РФ Сергея Осипова, сообщается на портале правовой информации.
Московский Комсомолец 08:23
Политика
Россия выплатит взнос в Совет Европы за 2017 и 2018 годы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Политика
Олега Сенцова этапировали в Москву
Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку теракта в Крыму, этапирован в Москву, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Российская газета 04:32
Экономика
«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги
В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 20:49
Происшествия
Служивший в Сирии российский солдат взорвал штаб полка
В Иркутске вступил в силу приговор бывшему военнослужащему-контрактнику Александру Новикову, который получил медаль за участие в боях в Сирии и после возвращения взорвал штаб полка.
Lenta.ru 05:38
Футбол
Вратарь сборной Белоруссии может перейти в «Оренбург»
Голкипер солигорского «Шахтера» и сборной Белоруссии Андрей Климович сменит команду.
Бомбардир.ру 08:52
Шоу-бизнес
У Рудковской появилась длинноногая конкурентка
Продюсер Яна Рудковская очень гордится своими ногами, которые она считает невероятно стройными и длинными, и даже подумывает застраховать эту выдающуюся часть тела.
Экспресс газета 07:56
Футбол
«Спартак» в Лиге Европы сыграет ответный матч с «Брагой»
29 августа во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы московский "Спартак" сыграет ответный матч с португальской "Брагой".
МонаВиста 06:03
Политика
«Порошенко готовит переворот»: депутат Рады о решении оставить Авакова
В ходе первого заседания новой Верховной рады Украины депутат от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая отправила сообщение где объяснила причину решения оставить Арсена Авакова на посту главы МВД.
Газета.Ru 07:12
Музыка
Наставники «Голоса» поделились впечатлениями о новых участниках
Российская газета вчера в 14:15
Политика
Коломойский предложил снять часть санкций против России
Украинский бизнесмен, экс-глава Днепропетровской области Игорь Коломойский в интервью изданию «Цензор.нет» предложил снять часть санкций против России.
Rambler News Service вчера в 07:42
Культура
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Экономика
Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
ТАСС 05:38
Политика
Лукашенко предложил США начать с чистого листа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хотел бы начать отношения с Вашингтоном с чистого листа.
Lenta.ru 08:39
Здоровье
Когда врачей начнут сажать за плохое лечение
Народ в соцсетях оживился, началось бурное обсуждение среди врачей и пациентов.
Московский Комсомолец 08:38
Политика
Президент Грузии рассказала об условиях диалога с Россией
В интервью, которое вышло на канале Euronews 28 августа, президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что должно измениться в России, чтобы стало возможным возобновление диалога между странами.
REGNUM вчера в 05:30
Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:12
Политика
МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:31
Технологии
Неработающее приложение для Росстата обошлось в 65 млн рублей
Новый дизайн сайта Росстата должен был появиться в апреле 2019 года.
Секрет фирмы 08:11
Политика
Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
Развитие конкуренции в России в перспективе потребует уничтожения государственных корпораций путем перерегистрации их в акционерные общества, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
РИА Новости 07:13
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
По информации ведомства на 1 января этого года, в стране живет 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин предпенсионного возраста — в общей сложности 10,1 млн человек.
Известия вчера в 20:42
Кино
Первый сезон «Ведьмака» от Netflix может выйти 1 ноября
Исполнительный продюсер экранизации «Ведьмака» от Netflix Джованни Юджин Альтамаркес сообщил в твиттере, что съёмочный процесс первого сезона шоу завершился, однако из-за замены одного из ведущих актёров сейчас проходят пересъёмки ряда сцен.
Игромания.ру 08:43
Армия и оружие
Инженерные войска впервые применили новейшую технику
В ходе практических учений понтонно-переправочными подразделениями на Волге в Сызрани, где оборудована паромная переправа, инженерные войска впервые применили сверхтяжелый паром и перспективный катер, сообщили в Минобороны.
Взгляд.ру 07:29