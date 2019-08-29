Чистая прибыль "Транснефти" по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2019 года, приходящаяся на акционеров, выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 14,9%, до 105,85 млрд руб. Это следует из материалов компании.

Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО за I полугодие выросла на 14,9%

Футбол РПЛ извинилась перед болельщиками «Спартака» за пост в Twitter Пресс-служба РПЛ прокомментировала возмущенные посты болельщиков «Спартака» на пост в Twitter российской лиги, в котором запечатлен момент гол бывшего форварда «Зенита» Халка в ворота красно-белых.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 сентября В начале сентября Пенсионный фонд формально завершает перерасчет страховых пенсий, который в беззаявительном порядке проходил в России с января.

Экономика Чистый убыток Utair в первом полугодии увеличился на 83% Операционные расходы в отчетном периоде составили 37 млрд руб. против 36,4 млрд руб. год назад.

Энергетика «Газпром» начал наполнение газопровода «Сила Сибири» Николаев сообщил о том, что начались плановые мероприятия по вытеснению азота и наполнению газопровода "Сила Сибири" природным газом.

Политика США предложили Мадуро уйти с миром Соединенные Штаты не станут как-либо преследовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, если он по собственному желанию оставит пост.

Шоу-бизнес Екатерина Варнава кардинально сменила имидж На своей странице в социальной сети телезвезда опубликовала фотографию, на которой она позирует с короткими черными волоса.

Космос До конца света остался один день: сбудется ли страшное предсказание В СМИ часто встречаются пророчества известных и малоизвестных пророков, которые в результате не сбываются.

Политика Робот Федор рассказал о начале испытаний экзоскелета на МКС В Сети появилось очередное сообщение от робота Федора, в нем говорится о старте испытаний экзоскелета на Международной космической станции (МКС).

Политика Новым спикером Верховной рады стал Дмитрий Разумков Глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков избран спикером парламента Украины.

Происшествия После 35 лет заключения женщина в США признана невиновной в убийстве Суд в США признал 68-летнюю Кэти Вудс невиновной в убийстве студентки Мишель Митчелл, женщина провела в тюрьме около 35 лет, сообщает телеканал Sky News.

Здоровье Из единственной больницы челябинского города увольняются хирурги В больнице заявили, что на 29 августа об увольнении уведомили только двое из восьми хирургов.

Армия и оружие Рогозин отреагировал на заявление Трампа о военных действиях в космосе Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего космос следующей областью военных действий.

Шоу-бизнес Брэд Питт показал татуировку в честь бывшей жены Анджелины Джоли В один из моментов актер помахал перед объективами фотокамер рукой и показал запястье, на котором впоследствии удалось разглядеть татуировку, сделанную ранее в честь его супруги Анджелины Джоли.

Происшествия В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.

Политика ФБК: вице-спикер Мосгордумы вопреки закону владеет бизнесом Зампредседателя Мосгордумы и глава столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский через подставное лицо может управлять компанией «Альпин» — дилером мотоциклов Yamaha, утверждает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Футбол В «ПСЖ» исключили участие Неймара в очередном матче чемпионата Франции Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель подтвердил, что Неймар не сыграет против «Меца» в пятницу в матче 4-го тура чемпионата Франции.

Политика Bloomberg: США хотят взыскать с КНР императорские долги Вашингтон изучает возможность взыскания с властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров.

Космос Астронавт Майкл Коллинз: жизнь вне Земли существует Астронавт и летчик Майкл Коллинз, который вместе с товарищами Армстронгом и Олдрином, побывал на Луне, в социальных сетях заявил, что убежден в том, что жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.

Происшествия Отец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов Отец 16-летней жительницы Красноярска, которая умерла в Турции через несколько часов после того, как ей поставили диагноз «острый аппендицит», не исключил, что ее могли вернуть в Россию без некоторых внутренних органов.

Футбол Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в пятницу, 30 августа.

Кино Вышел тизер драмы «Два папы» с Энтони Хопкинсом В Сети появился тизер драмы «Два папы», рассказывающий о последней смене глав католической церкви. Ролик публикует потоковый сервис Netflix.

Политика Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста Министерство обороны России к 75-летию освобождения Бухареста в ходе Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы об этом событии.