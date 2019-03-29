Экономика
«Транснефть» в 2018 году увеличила чистую прибыль на 17,5%REGNUM 07:00
Прибыль группы «Транснефть» в 2018 году составила 225,4 млрд рублей по международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Показатель превышает уровень 2017 года на 17,5%, сообщает 29 марта пресс-служба компании.
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Чистая прибыль «Транснефти» в 2018 году выросла на 17% — до 225,4 млрд рублей
Rambler News Service06:03
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