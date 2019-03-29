Экономика
Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО выросла на 17,5% в 2018 годуВести.Финанс 08:43
Остаток валютного долга на 31.12.2018 по группе "Транснефть" на 79,5 млрд руб. связан с приобретением ПАО "НМТП" (Omirico Limited), плановое погашение долга предусмотрено в срок до 2023 г. Объем сдачи нефти грузополучателям в 2018 г. составил 479,8 млн тонн, что выше на 2,3 млн тонн, или 0,5%, показателя прошлого года.
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Чистая прибыль «Транснефти» в 2018 году выросла на 17% — до 225,4 млрд рублей
Rambler News Service06:03
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