Экономика

Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО выросла на 17,5% в 2018 годуВести.Финанс 08:43

Остаток валютного долга на 31.12.2018 по группе "Транснефть" на 79,5 млрд руб. связан с приобретением ПАО "НМТП" (Omirico Limited), плановое погашение долга предусмотрено в срок до 2023 г. Объем сдачи нефти грузополучателям в 2018 г. составил 479,8 млн тонн, что выше на 2,3 млн тонн, или 0,5%, показателя прошлого года.
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Чистая прибыль «Транснефти» в 2018 году выросла на 17% — до 225,4 млрд рублей

Rambler News Service06:03

Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО выросла на 17,5% в 2018 году

Вести.Финанс08:43

«Транснефть» в 2018 году увеличила чистую прибыль на 17,5%

REGNUM07:00

«Транснефть» отчиталась о росте годовой прибыли на 17,5%

Ведомости06:26

Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО выросла в 2018 году на 17,5%

News.ru08:55

Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО в 2018 г выросла на 17,5%

ПРАЙМ05:36
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:49, Ашберн
Происшествия

СК возбудил дело после гибели солдата в Тверской области

Военные следователи Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело по факту гибели военнослужащего, сбежавшего из воинской части № 51592 в Тверской области.
Обновлено в 09:08
Здоровье

В Бурейском и Белогорском районах у двух лис обнаружено бешенство

Как ранее писала «Амурская правда», после мартовских случаев бешенства у волков на вирус сейчас проходят проверку дикие животные трех районов области.
Обновлено вчера в 23:50
Политика

Саамы Мурманской области пожаловались в ООН на дискриминацию

Представители проживающего в Мурманской области народа саамы обратились в ООН с жалобой на региональное правительство.
Обновлено в 08:56
Авто

Обновленная Chevrolet Niva получит модную медиасистему с навигацией

Новая Chevrolet Niva, о планируемом фейслифтинге которой сообщалось ранее, плюсом к «посвежевшей» внешности получит радикальные изменения в салоне.
Обновлено 27 марта в 10:57
Политика

Лавров начал переговоры с главой МИД Турции с шутки про танцы

Обновлено в 05:04
Общество

В Новой Москве открылся новый завод

Обновлено в 08:03
Армия и оружие

Весной на военную службу призовут 135 тысяч россиян

Весной 2019 года на военную службу в России призовут 135 тысяч человек, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский на брифинге.
Обновлено в 09:17
Общество

Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих

Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено в 05:14
Спорт

Сотникова рассказала о конфликте Медведевой и Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова поделилась мнением о возможном конфликте фигуристки Евгении Медведевой с тренером Этери Тутберидзе, отметив, что со стороны все выглядело очень дружелюбно.
Обновлено в 08:19
Политика

Медведев уверен, что США никогда не отменят санкции в отношении России

США никогда не отменят санкции в отношении России, так как они многие годы строят свою политику на этом.
Обновлено в 09:21
Культура

Худрук Александринки попросил поддержать объединение с театром Волкова

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин попросил труппу поддержать объединение Александринки и ярославского Театра драмы имени Волкова.
Обновлено в 07:03
Политика

Британские депутаты отказались рассматривать поправки по Brexit

Спикер Палаты общин Соединенного Королевства Джон Беркоу принял решение не выносить на рассмотрение парламента поправки, предложенные депутатами к инициативе правительства о проведении голосования по соглашению об условиях выхода Великобритании из состава ЕС.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Отказавшийся разгонять митингующих в Ингушетии батальон расформировали

Обновлено в 06:44
Наука

Ученые научили роботов с ИИ «размножаться»

В рамках экспериментального проекта ученые создали двух роботов "родителей", которые обменялись программным кодом и создали "ребенка" (пока только в виде кода), унаследовавшего их специфические особенности.
Обновлено в 03:03
Экономика

В ПФР напомнили о повышении пенсий с 1 апреля

В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
Обновлено в 07:49
Экономика

Александр Дрозденко рассказал о судьбе завода Ford во Всеволожске

Сегодня, 29 марта, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте сообщил о завершении первого этапа переговоров с компанией Ford.
Обновлено в 09:12
Политика

В Москве задержали экс-полпреда президента на Дальнем Востоке Ишаева

Обновлено вчера в 01:57
Шоу-бизнес

Кети Топурия рассказала о причинах расставания с Гуфом

Еще в конце прошлого года стало известно о расставании певицы Кети Топурия и репера Гуфа.
Обновлено вчера в 14:56
Политика

Россия пригласила Украину на заседание глав МИД СНГ

Россия направила главе МИД Украины Павлу Климкину приглашение на заседание Совета министров иностранных дел стран (СМИД) Содружества Независимых Государств (СНГ).
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес

Лолита Милявская объяснила, почему не платит ТСЖ

Обновлено в 08:07
Общество

Голикова рассказала, когда завершат пересмотр санитарных норм по питанию

Работа по пересмотру санитарных норм в части питания, которую начал Роспотребнадзор, должна быть завершена в 2019 году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании коллеги ведомства.
Обновлено в 08:59
Политика

Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании

Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Общество

В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе

В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
Обновлено в 03:10
Наука

Почему некоторые животные отдыхают стоя, объяснили ученые

Обновлено в 03:45
Наука

Впервые зарегистрирован рост мощности в квантовом двигателе

Международная команда исследователей впервые зарегистрировала рост квантовой мощности в квантовом двигателе.
Обновлено 26 марта в 12:59
Армия и оружие

В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд

Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
Авто

Пикап Isuzu D-Max подешевел на 150 тысяч рублей

Компания Isuzu снизила стоимость своего полноприводного пикапа D-Max на российском рынке на 150 тысяч рублей.
Обновлено в 05:22
Экономика

Выручка Qiwi подскочила на 49%. Акции все равно подешевели

Чистая выручка одного из крупнейших российских платежных сервисов Qiwi по итогам 2018 года составила ₽19,7 млрд ($283 млн).
Обновлено в 05:56
Происшествия

Истязавшую двойняшек няню задержали в Москве

На северо-западе Москвы полиция задержала няню, которую заподозрили в истязании двух детей.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Защитившего мать подростка наградили посмертно

Обновлено в 08:56
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Транснефть
Российская компания
Российская естественная транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Полное наименование - Публичное акционерное общество «Транснефть». Штаб-квартира - в Москве. «Транснефть» - крупнейшая в мире нефтепроводная компания, владеет 68,4 тыс. километров магистральных трубопроводов, 507 перекачивающими станциями, 24,4 млн кубометров резервуарных ёмкостей.
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