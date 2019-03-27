Экономика
Чистая прибыль «Трансконтейнера» в 2018 году выросла почти в два разаРБК 03:45
Чистая прибыль группы "Трансконтейнер" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год выросла на 45,5% и составила 9,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
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Энергетика
«ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне
"ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 04:35
Происшествия
ФСБ задержала в Крыму 20 сторонников «Хизб-ут-Тахрир»
ФСБ России сообщает о задержании в Крыму сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).
Обновлено в 06:58
Происшествия
Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани
Мощный хлопок раздался в среду днем в жилом доме в Казани, пожар охватил два этажа, сообщают очевидцы.
Обновлено в 05:55
Происшествия
На западе Стокгольма прогремел сильный взрыв
На западе Стокгольма ночью прогремел сильный взрыв. Нанесен ущерб автомобилям и зданиям.
Обновлено в 02:47
Экономика
Российские банки начали подключаться к китайскому аналогу SWIFT
Ряд российских банков уже подключились к китайскому аналогу SWIFT для облегчения взаиморасчетов между РФ и Китаем, сообщил начальник управления отношений с иностранными регуляторами департамента международного сотрудничества ЦБ РФ Владимир Шаповалов.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Ланской ответил на обвинения касательно Началовой
Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой, экс-участник группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской высказался об обвинениях, выдвигаемых в его адрес касательно причин смерти артистки.
Обновлено в 04:14
Политика
Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока – 2»
Хольтмайер отметил, что за последние годы продажи газа в его концерне выросли, а Германия продолжит нуждаться в газе до 2035-2040-х годов.
Обновлено в 07:36
Политика
Где Дворкович отпраздновал день рожденья, рассказал источник
Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович отпраздновал свой день рожденья 26 марта не в России, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 07:09
Экономика
Дмитрий Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет
Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к усилению фискальной нагрузки, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны.
Обновлено вчера в 07:19
Армия и оружие
ВВС Турции нанесли удары по позициям РПК в Ираке
Обновлено в 05:50
Происшествия
За призыв к терроризму псковский депутат оштрафован на 700 тысяч
Накануне депутат поселения Остров Псковской области Аркадий Марков был оштрафован на 700 тысяч рублей.
Обновлено в 06:12
Экономика
Силуанов пообещал рост пенсий на 20%
В ходе выступления на коллегии Минфина Силуанов отметил, что пенсии участников программы ИПК существенно увеличатся — рост может составить до 20% и будет зависеть от уровня заработной платы.
Обновлено вчера в 06:00
Футбол
«Арсенал» хочет продать Мхитаряна и Озила
Обновлено в 02:38
Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД
Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Экс-министр Михаил Абызов дал первое после задержания интервью
Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов за решёткой похвалил работу сотрудников ФСБ: "Корректно, уважительно, качественно".
Обновлено в 03:43
Политика
Захарова назвала основания для присутствия военных РФ в Венесуэле
Присутствие российских военных в Венесуэле регулируется соглашением между Каракасом и Москвой о военно-техническом сотрудничестве, которое было подписано в мае 2001 года.
Обновлено вчера в 17:11
Хоккей
Цулыгин прокомментировал предстоящую серию с «Авангардом»
На "Уфа-Арене" прошла открытая тренировка ХК "Салават Юлаев" Тренер хоккейной команды "Салават Юлаев" Николай Цулыгин 27 марта на открытой для СМИ тренировке прокомментировал предстоящую серию с "Авангардом".
Обновлено в 03:41
Происшествия
«Ъ» уточнил суть предъявленных Абызову обвинений
Адвокаты экс-министра открытого правительства Михаила Абызова заявили, что обвиняемый не считает себя виновным в рамках дела о банкротстве инжиниринговой компании "Группа Е4".
Обновлено в 03:22
Здоровье
Медики обеспокоились количеством смертей из-за сидячего образа жизни
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Телеведущий Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку гостей
Участниками потасовки стали гости программы Грэг Вайнер и Араик Степанян.
Обновлено вчера в 15:49
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»
Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 04:26
Экономика
«Детский мир» откроет флагманский магазин на Новом Арбате
Обновлено в 03:22
Хоккей
Все клубы КХЛ выступят в следующем сезоне
Все 25 клубов Континентальной хоккейной лиги выступят и следующем сезоне. Ни один из участников лиги не потерял прописки.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
Видео ночной дозаправки в небе самолетов ЮВО опубликовали СМИ
Обновлено вчера в 22:57
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01