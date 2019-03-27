Энергетика
Чистая прибыль «Трансконтейнера» в 2018 году выросла почти в два разаРБК 03:45
Чистая прибыль группы "Трансконтейнер" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год выросла на 45,5% и составила 9,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:41, Ашберн
Экономика
Минтруд считает, что россиянам переплачивают пенсии
В пояснительной записке к документу говорится, что в России существует тенденция увеличения продолжительности жизни, а действующая система расчетов «приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии».
Обновлено в 08:30
Происшествия
Стало известно, как Абызова выманили из-за границы
Сообщается, что оперативники выманили его из-за границы, где он жил последнее время.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
В Югре грейдер засыпал снегом ребенка
Обновлено в 07:52
Кино
Лунгин назвал мракобесием запрет на показ фильма «Братство»
Обновлено в 10:14
Общество
В России появится фастфуд для пенсионеров
В России разрабатывается специальная еда для пенсионеров — она должна быть обогащена витаминами, обладать высокой пищевой ценностью и быть простой в приготовлении.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Экс-игрок «Спартака» помещен под домашний арест за езду в пьяном виде
Бывший защитник московского Спартака Габриэль Тамаш помещен под домашний арест после задержания в нетрезвом виде за рулем своего автомобиля.
Обновлено в 10:02
Энергетика
Бензин в России в феврале подешевел на 0,2%
Средние потребительские цены на бензин в России за февраль 2019 года снизились на 0,2% к январю, до 44,08 рубля за литр, дизельное топливо подешевело на 0,1%, до 47,08 рубля за литр, сообщает Росстат.
Обновлено в 09:26
Политика
Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника
Обновлено вчера в 17:52
Политика
КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве
В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Обновлено в 10:01
Политика
Соловьев выгнал двух участников телешоу после потасовки
Грубая ругань могла продолжиться дракой, но гостей программы выгнал ведущий Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 21:50
Общество
Салаватский роддом вернут государству
Медучреждение вернут в оперативное управление государства, роддом будет работать в структуре городской больницы.
Обновлено в 02:48
Музыка
Украинская певица Maruv приехала в Россию
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Россия ответила на обвинения в военном вмешательстве в Венесуэле
«Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года», — приводит RT заявление представителя МИД РФ.
Обновлено вчера в 17:58
Игры
Gearbox выпустила тизер-трейлер новой Borderlands
Обновлено в 09:16
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Культура
Фурманов прокомментировал представление к исключению из СТД
Руководитель театра «Русская антреприза» и народный артист РФ Рудольф Фурманов заявил, что представление к его исключению из Союза театральных деятелей связано с завистью других людей.
Обновлено вчера в 14:58
Политика
Дочь экс-министра обороны СССР Язова отреагировала на приговор суда
Дочь экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова прокомментировала вынесенный судом в Вильнюсе приговор ее отцу.
Обновлено в 10:03
Здоровье
Минздрав регламентирует получение пациентами выписок из медкарты
В заявлении, которое составляется в свободной форме, должны быть указаны фамилия, имя и отчество пациента, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, контакты – почтовый адрес, электронная почта и телефон, а также наименование медицинских документов, выписки из которых или копии которых нужны, или период, за который необходимы сведения о состоянии здоровья.
Обновлено в 09:04
Футбол
Новый выпуск Z+ выйдет к матчу «Зенита» с «Локомотивом»
Следующий выпуск канала Z+ выйдет 7 апреля, в день матча «Зенита» с «Локомотивом».
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
«Злорадство и зависть»: Анастасия Волочкова резко высказалась о Собчак
Примирения в ходе съемок не получилось – Волочкова осталась недовольна тем, как Собчак себя вела.
Обновлено в 05:48
Финансы
В ЕЦБ посоветовали европейским банкам «активизировать усилия»
Вице-председатель Европейского Центробанка (ЕЦБ) Луис де Гиндос призвал европейские банки активизировать усилия для преодоления структурных проблем.
Обновлено в 09:50
Политика
Зеленский ответил Вакарчуку пародией на Тимошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил на призыв певца Святослава Вакарчука голосовать «не по приколу», опубликовав фотографию с хот-догом.
Обновлено в 08:54
Политика
Кемеровская область официально получила второе название
Кемеровская область официально получила второе название – Кузбасс.
Обновлено в 09:01
Политика
Киевский суд отменил запрет актеру Добронравову на въезд на Украину
Окружной районный суд Киева признал противоправным и отменил решение Службы безопасности Украины о запрете на въезд в страну для российского актера Федора Добронравова, говорится в материалах суда.
Обновлено в 08:03
Футбол
Перевертайло вошел в штаб «Уфы»
Как стало известно «Матч ТВ», российский специалист Евгений Перевертайло с середины марта работает в тренерском штабе «Уфы», которую он возглавлял в сезоне-2015/16.
Обновлено в 06:24
Происшествия
В Казани произошел хлопок газа в многоквартирном доме
В Казани в многоквартирном доме произошло возгорание после хлопка газа по адресу Проспект Победы, 34.
Обновлено в 07:19
Гаджеты
В России выпустили телефон-слайдер дешевле 2,5 тысяч рублей
Обновлено в 09:28
Политика
Путин поручил создать новую стратегию по развитию физкультуры и спорта
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять стратегию развития физической культы и спорта до октября 2020 года.
Обновлено в 09:14