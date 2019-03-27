Чистая прибыль «Трансконтейнера» в 2018 году выросла почти в два разаРБК 03:45

Чистая прибыль группы "Трансконтейнер" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год выросла на 45,5% и составила 9,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Чистая прибыль «Трансконтейнера» в 2018 году выросла почти в два раза

Политика В США хотят противодействовать энергопоставкам России в Европу Предполагается не только поддержка различными политическим способами, но и денежная подпитка – документ предполагает выделение до миллиарда долларов на поддержку проектов, направленных на противодействие энергопоставкам России.

Общество Жительницам сел могут продлить рабочий день Жительницам сельской местности могут увеличить продолжительность рабочего времени на четыре часа в неделю, журналистам в пресс-службе Минтруда.

Происшествия В Новороссийске спасли женщину с разрезанным бензопилой лицом Хирурги в Новороссийске спасли пациентку от тяжелого увечья - во время работы с бензопилой отлетевшая цепь практически разрезала ее лицо надвое.

Политика На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией В Магасе, где со вторника продолжается бессрочный митинг против руководства Ингушетии, произошли столкновения участников акции и сотрудников полиции.

Кино Минобороны создаст собственную киностудию для съемок фильмов об армии Минобороны планирует в ближайшее время создать киностудию для съемок художественных фильмов про современные Вооруженные силы России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны Сергея Шойгу.

Здоровье Под оком Гиппократа: в Москве соберутся ведущие медики и фармацевты 27 марта в московском «Экспоцентре» состоится XI Всероссийский съезд работников фармацевтической и медицинской промышленности.

Политика Порошенко назвал главного оппонента на выборах Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин является его главным оппонентом.

Политика Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.

Авто Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).

Армия и оружие МИД заявил об активизации разведдеятельности НАТО у границ России «Под предлогом мифической российской угрозы НАТО наращивает присутствие в Восточной Европе, осуществляет милитаризацию черноморского региона, активизирует разведдеятельность вдоль российских границ», — цитирует дипломата «РИА Новости».

Здоровье В Магнитогорске врачи займутся здоровьем жильцов пострадавшего дома Сегодня, 27 марта, приказом регионального минздрава создана комиссия, которая займется организацией двухэтапной медицинской помощи пострадавшим магнитогорцам, сообщает пресс-служба главы региона.

Происшествия У безработной москвички похитили сумку с 4 млн рублей На востоке Москвы у безработной женщины похитили сумку с деньгами, сообщает 27 марта агентство «Москва».

Финансы Не удастся повторить рекорд: выдачи ипотеки сократится на 15% "В результате объем ипотечных выдач по итогам 2019 года снизится на 10–15% и не превысит 2,5–2,6 трлн рублей", - говорится в исследовании.

Происшествия В Крыму ФСБ проводит обыски у экстремистов Подразделения ФСБ, МВД и Росгвардии проводят в Крыму обыски у сторонников организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Футбол Сборная Италии впервые за 57 лет победила с разницей в 6 мячей Стоит отметить, что победа с разницей в 6 мячей стала для "скуадры адзурры" первой с 1962 года.

Происшествия В Ульяновске на ходу загорелся трамвай В Ульяновске на ходу загорелся трамвай. Как видно на фотографиях, которые появились в Интернете, транспорт выгорел полностью.

Космос В России разработали спутник для уничтожения космического мусора В России разработан спутник, который предназначен для сбора и переработки космического мусора на околоземной орбите.

Армия и оружие Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в Тольятти Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти.