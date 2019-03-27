Экономика

Чистая прибыль «Трансконтейнера» по МСФО выросла за год на 45,5%Финмаркет 03:35

Операционные расходы группы, скорректированные на стоимость услуг соисполнителей, выросли на 2,7%, до 21,2 млрд руб. Операционная прибыль увеличилась на 48,6% и составила 11,6 млрд руб.
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ТрансКонтейнер увеличил прибыль по МСФО

SeaNews09:13

Прибыль «Трансконтейнера» по МСФО выросла в 2018 году на 45,5%

Вести.Финанс07:17

«Трансконтейнер» увеличил прибыль в 1,5 раза. Акции вышли в лидеры роста

РБК06:43

Чистая прибыль «Трансконтейнера» по МСФО выросла за год на 45,5%

Финмаркет03:35

Финансовые результаты ПАО «ТрансКонтейнер» по МСФО по итогам 2018 года

ADVIS.ru04:00
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:47, Ашберн
Политика

За Абызова поручились Волошин, Дворкович, Тимакова и Чубайс

Экс-глава администрации президента РФ Александр Волошин, глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, зампредседателя Внешэкономбанка Наталья Тимакова и глава «Роснано» Анатолий Чубайс выступили в качестве поручителей за экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 11:45
Политика

Зеленский одним постом высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский 27 марта опубликовал на своей странице в соцсети Facebook изображение, которым высмеял сразу нескольких украинских политиков На снимке запечатлены четверо участников студии "Квартал 95".
Обновлено в 11:03
Политика

Порошенко не исключил переговоров с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие

Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».
Обновлено в 08:26
Политика

Соловьев выгнал двух участников телешоу после потасовки

Грубая ругань могла продолжиться дракой, но гостей программы выгнал ведущий Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 21:50
Политика

В Крыму задержали 20 членов террористической организации

«Пресечена деятельность структуры международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», задержаны 20 человек из числа её главарей и рядовых участников», — говорится в заявлении Центра общественных связей ФСБ.
Обновлено в 10:03
Политика

Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве

Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Липецкий пенсионер открыл стрельбу по детям

Обновлено в 07:03
Армия и оружие

Генерал ВСУ заявил о превосходстве «украинского войска» над НАТО

Обновлено в 10:16
Футбол

«Бавария» заплатила рекордные деньги за еще одного чемпиона мира

Обновлено в 12:51
Политика

Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:55
Общество

Скончался дважды Герой Советского Союза космонавт Быковский

Обновлено в 12:29
Наука

Автомобили Jaguar Land Rover спасут человечество от эпидемий

По данным главного врача Jaguar Land Rover, в среднем человек проводит в своём автомобиле до 300 часов в год.
Обновлено в 09:59
Футбол

«Арсенал» хочет расстаться с Озилом и Мхитаряном

Летом покинуть клуб могут два футболиста - Месут Озил и Генрих Мхитарян.
Обновлено в 03:21
Политика

Бывший соратник Ельцина Бурбулис госпитализирован в Екатеринбурге

Бывший государственный секретарь, первый зампред правительства РСФСР Геннадий Бурбулис госпитализирован в одну из больниц Екатеринбурга.
Обновлено в 13:23
Политика

Генсек Всемирной исламской лиги назвал Россию образцом мира и согласия

Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги шейх Мохаммед бин Абделькерим Аль-Иса назвал Российскую Федерацию образцом мира и согласия.
Обновлено в 05:42
Экономика

Ford выплатит около $200 млн работникам и поставщикам в России

Компания Ford в связи с закрытием ряда заводов в России выплатит около $200 млн своим работникам и поставщикам.
Обновлено в 12:15
Происшествия

Экипаж разбившегося в Казахстане военного вертолета погиб

Обновлено в 12:16
Спорт

Бутырская высказалась об отношениях Медведевой и Тутберидзе

Обновлено в 09:52
Хоккей

КХЛ не исключила ни один клуб из числа участников лиги

Рассмотрев все материалы от Лиги, Совет директоров принял решение утвердить количественный состав участников Чемпионата КХЛ на сезон 2019/2020 — 25 клубов.
Обновлено в 04:02
Политика

Россия безвозмездно даст Киргизии $30 млн

Правительство России предоставит Киргизии $30 млн в качестве безвозмездной финансовой помощи для поддержки госбюджета этой страны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес

Как коллекторы преследуют его из-за Началовой, рассказал Фролов

Обновлено в 11:54
Общество

Прокуратура нашла нарушения в скандально известном роддоме в Башкирии

Прокуратура Салавата выявила нарушения трудового законодательства в перинатальном центре, врачи которого встретили смехом данные о своих зарплатах.
Обновлено в 04:40
Авто

В РФ подорожали автомобили Genesis 2019 года

Обновлено в 09:21
Кино

Мэйси Уильямс рассказала о судьбе «Новых мутантов»

Обновлено в 04:53
Общество

Священники напечатали фото порноактеров на религиозных брошюрах

В Испании католические священники из приходов Сан-Мартин и Сан-Висенте-де-О-Гров распространили брошюру про семейную жизнь, сопроводив ее фотографиями порноактеров – Джонни Синса, известного в России, как «лысый из Браззерс», и Джейден Джеймс.
Обновлено в 08:44
Происшествия

СКР опубликовал видео задержания Михаила Абызова

Абызов взял с собой несколько книг, в числе которых «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, и упаковал вещи в две сумки.
Обновлено в 07:24
Общество

Каждый пятый россиянин никогда не был в театре

Почти каждый пятый россиянин никогда в жизни не посещал театр, при этом доля жителей страны, посещающих театры регулярно, выросла.
Обновлено в 06:58
Наука

На Большом адронном коллайдере открыли новые частицы

Ученые после долгих лет исследований смогли открыть на территории CERN нескольо экзотических элементарных частиц.
Обновлено в 06:24
Происшествия

На западе Стокгольма прогремел сильный взрыв

На западе Стокгольма ночью прогремел сильный взрыв. Нанесен ущерб автомобилям и зданиям.
Обновлено в 02:47
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Российская транспортная компания, крупнейший оператор железнодорожных контейнерных перевозок. Полное наименование - Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах „ТрансКонтейнер“». Штаб-квартира - в Москве.
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