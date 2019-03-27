Экономика
Чистая прибыль «Трансконтейнера» по МСФО выросла за год на 45,5%Финмаркет 03:35
Операционные расходы группы, скорректированные на стоимость услуг соисполнителей, выросли на 2,7%, до 21,2 млрд руб. Операционная прибыль увеличилась на 48,6% и составила 11,6 млрд руб.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:47, Ашберн
Политика
За Абызова поручились Волошин, Дворкович, Тимакова и Чубайс
Экс-глава администрации президента РФ Александр Волошин, глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, зампредседателя Внешэкономбанка Наталья Тимакова и глава «Роснано» Анатолий Чубайс выступили в качестве поручителей за экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 11:45
Политика
Зеленский одним постом высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский 27 марта опубликовал на своей странице в соцсети Facebook изображение, которым высмеял сразу нескольких украинских политиков На снимке запечатлены четверо участников студии "Квартал 95".
Обновлено в 11:03
Политика
Порошенко не исключил переговоров с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие
Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».
Обновлено в 08:26
Политика
Соловьев выгнал двух участников телешоу после потасовки
Грубая ругань могла продолжиться дракой, но гостей программы выгнал ведущий Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 21:50
Политика
В Крыму задержали 20 членов террористической организации
«Пресечена деятельность структуры международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», задержаны 20 человек из числа её главарей и рядовых участников», — говорится в заявлении Центра общественных связей ФСБ.
Обновлено в 10:03
Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Липецкий пенсионер открыл стрельбу по детям
Обновлено в 07:03
Политика
Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:55
Общество
Скончался дважды Герой Советского Союза космонавт Быковский
Обновлено в 12:29
Наука
Автомобили Jaguar Land Rover спасут человечество от эпидемий
По данным главного врача Jaguar Land Rover, в среднем человек проводит в своём автомобиле до 300 часов в год.
Обновлено в 09:59
Футбол
«Арсенал» хочет расстаться с Озилом и Мхитаряном
Летом покинуть клуб могут два футболиста - Месут Озил и Генрих Мхитарян.
Обновлено в 03:21
Политика
Бывший соратник Ельцина Бурбулис госпитализирован в Екатеринбурге
Бывший государственный секретарь, первый зампред правительства РСФСР Геннадий Бурбулис госпитализирован в одну из больниц Екатеринбурга.
Обновлено в 13:23
Политика
Генсек Всемирной исламской лиги назвал Россию образцом мира и согласия
Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги шейх Мохаммед бин Абделькерим Аль-Иса назвал Российскую Федерацию образцом мира и согласия.
Обновлено в 05:42
Экономика
Ford выплатит около $200 млн работникам и поставщикам в России
Компания Ford в связи с закрытием ряда заводов в России выплатит около $200 млн своим работникам и поставщикам.
Обновлено в 12:15
Спорт
Бутырская высказалась об отношениях Медведевой и Тутберидзе
Обновлено в 09:52
Хоккей
КХЛ не исключила ни один клуб из числа участников лиги
Рассмотрев все материалы от Лиги, Совет директоров принял решение утвердить количественный состав участников Чемпионата КХЛ на сезон 2019/2020 — 25 клубов.
Обновлено в 04:02
Политика
Россия безвозмездно даст Киргизии $30 млн
Правительство России предоставит Киргизии $30 млн в качестве безвозмездной финансовой помощи для поддержки госбюджета этой страны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Обновлено в 09:04
Общество
Прокуратура нашла нарушения в скандально известном роддоме в Башкирии
Прокуратура Салавата выявила нарушения трудового законодательства в перинатальном центре, врачи которого встретили смехом данные о своих зарплатах.
Обновлено в 04:40
Авто
В РФ подорожали автомобили Genesis 2019 года
Обновлено в 09:21
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о судьбе «Новых мутантов»
Обновлено в 04:53
Общество
Священники напечатали фото порноактеров на религиозных брошюрах
В Испании католические священники из приходов Сан-Мартин и Сан-Висенте-де-О-Гров распространили брошюру про семейную жизнь, сопроводив ее фотографиями порноактеров – Джонни Синса, известного в России, как «лысый из Браззерс», и Джейден Джеймс.
Обновлено в 08:44
Происшествия
СКР опубликовал видео задержания Михаила Абызова
Абызов взял с собой несколько книг, в числе которых «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, и упаковал вещи в две сумки.
Обновлено в 07:24
Общество
Каждый пятый россиянин никогда не был в театре
Почти каждый пятый россиянин никогда в жизни не посещал театр, при этом доля жителей страны, посещающих театры регулярно, выросла.
Обновлено в 06:58
Наука
На Большом адронном коллайдере открыли новые частицы
Ученые после долгих лет исследований смогли открыть на территории CERN нескольо экзотических элементарных частиц.
Обновлено в 06:24
Происшествия
На западе Стокгольма прогремел сильный взрыв
На западе Стокгольма ночью прогремел сильный взрыв. Нанесен ущерб автомобилям и зданиям.
Обновлено в 02:47