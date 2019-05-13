Экономика

Чистая прибыль Toshiba за год выросла на 7%Вести.Финанс 05:19

Чистая прибыль японской Toshiba Corporation по итогам 2018-2019 финансового года, завершившегося 31 марта, выросла на 7% до 1,013 трлн иен ($9,2 млрд), сообщается в отчетности компании. Прибыль на акцию за год почти не изменилась - чуть выросла до 1,641 тыс. иен ($14,9) с 1,628 тыс. иен ($14,8).
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Чистая прибыль Toshiba выросла за фингод до рекорда

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Toshiba
Японская компания
Крупная транснациональная корпорация со штаб-квартирой в Токио, Япония. Диверсифицированный портфель продуктов компании включает оборудование и системы в области ИТ и коммуникаций, электронные компоненты и материалы, электроэнергетические системы, системы промышленной и социальной инфраструктуры, потребительскую электронику, бытовую технику, офисные решения, продукты в области освещения и логистические сервисы. В 2016 году компания заняла 169-е место в рейтинге Fortune Global 500.
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