Экономика
Чистая прибыль Toshiba за год выросла на 7%Вести.Финанс 05:19
Чистая прибыль японской Toshiba Corporation по итогам 2018-2019 финансового года, завершившегося 31 марта, выросла на 7% до 1,013 трлн иен ($9,2 млрд), сообщается в отчетности компании. Прибыль на акцию за год почти не изменилась - чуть выросла до 1,641 тыс. иен ($14,9) с 1,628 тыс. иен ($14,8).
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