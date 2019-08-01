Экономика
Чистая прибыль Tele2 по МСФО во II квартале увеличилась на 40%ПРАЙМ вчера в 03:39
Выручка одного из крупнейших в РФ сотовых операторов Tele2 по МСФО во втором квартале выросла на 12,7% — до 39,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль увеличилась до 1,4 миллиарда рублей с 1 миллиарда рублей во втором квартале 2018 года. Таким образом, рост составил 40%.
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Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
Обновлено вчера в 22:32
Футбол
«ПСЖ» лишил Неймара премии в размере 5 миллионов евро
Нападающий "ПСЖ" Неймар лишился премии в размере 5 миллионов евро, информирует UOL.
Обновлено в 01:36
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Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Происшествия
СК возбудил дело из-за лесных пожаров в Красноярском крае
ГСУ СК России по Красноярскому краю приняло решение возбудить уголовное дело по статье «Халатность» в отношении должностных лиц регионального Министерства лесного хозяйства в связи с лесными пожарами.
Обновлено вчера в 11:43
Авто
Эксперты сравнили турбированный и атмосферный моторы
Обновлено в 01:21
Политика
Медведев поручил конфисковывать орудия незаконных рубок леса
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал поручение о конфискации в доход бюджета техники и орудий, используемых при незаконных рубках леса.
Обновлено в 02:55
Политика
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Обновлено вчера в 22:19
Политика
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Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Politico со ссылкой на два источника в американской администрации.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Кличко сравнил себя с английской королевой
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.
Обновлено в 02:34
Политика
Роскомнадзор подготовит зеркальный ответ после решения Ofcom по RT
Сайт Роскомнадзора сообщил, что ведомство намерено подготовить поправки в законодательство для зеркального ответа на ущемление российских СМИ за рубежом.
Обновлено вчера в 08:12
Политика
Экс-премьер Украины предупредил киевские власти, что они могут «доиграться»
Киевские власти могут "доиграться", пытаясь осуществить невозможные вещи для слабой экономики, заявил бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 00:08
Происшествия
В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Финансы
Сбился с курса. На Украине рекордно подешевел доллар
На укрепление гривны играет ситуативный приток валюты от продажи сверхприбыльных по мировым меркам украинских ценных бумаг На 1 августа Национальный банк Украины установил официальный курс гривны 25,02 грн / $ (около 61 рубля), поставив новый рекорд после того как 26 июля доллар опустился до самой низкой отметки с начала года.
Обновлено вчера в 05:40
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Политика
МИД Японии назвал прискорбным визит Медведева на Курилы
Министерство иностранных дел Японии заявило, что визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева на Курилы «несовместим с позицией Японии» по вопросу Курильских островов, и назвало его чрезвычайно прискорбным.
Обновлено в 01:57
Общество
Православные отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Шесть взрывов прогремели в Бангкоке
Обновлено в 01:39
Политика
Появилась информация об отставке главы офиса Зеленского
В украинских СМИ в четверг появилась информация о том, что глава офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении.
Обновлено вчера в 21:31
Политика
США одобрили санкции против «Северного потока-2»
Комитет сената США по международным делам проголосовал за введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено 31 июля в 12:19
Политика
Дым от пожаров в Сибири дошёл до США и Канады
«Дым простирается через восточную часть России на Аляску вниз по западному побережью Канады, а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла», — отмечается в сообщении Центра космических полётов NASA в Гринбелте.
Обновлено вчера в 09:24
Армия и оружие
Пушков: латвийский генерал не удивил угрозами в адрес России
Алексей Пушков прокомментировал заявление латвийского генерала, который решил запугать Россию «мощью» армии Латвии.
Обновлено в 01:56
Финансы
Рынки отреагировали снижением на решение ФРС по ставке
Торги на российском рынке акций были уже закрыты на момент объявления решения ФРС по ставке, поэтому отыгрывать это событие спекулянты будут в четверг, но и здесь вряд ли стоит ожидать какого-либо позитива.
Обновлено 31 июля в 21:53
Политика
Мемуары Сноудена появятся в продаже в День Конституции США
Обновлено вчера в 10:24
Футбол
Дани Алвес стал игроком «Сан-Паулу»
Защитник сборной Бразилии Дани Алвес подписал контракт с «Сан-Паулу». Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 01:01
Политика
Россия предлагает США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД
Сергей Рябков пояснил, что Москва предложила США и другим странам НАТО взвесить возможность объявления такого же моратория на развертывание средств средней и меньшей дальности как российский, объявленный главой государства, заявившим, что до появления у американцев в том или ином регионе подобных средств Россия будет воздерживаться от размещения соответствующих систем, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:29
Футбол
Андре Шюррле: Много знаю о российском футболе
Много знаю о российском футболе, потому что он неплохо освещается в Европе, в том числе в Германии, сказал 28-летний немец в интервью клубной пресс-службе.
Обновлено в 02:57
Политика
Борис Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон установил в своей резиденции часы, которые ведут обратный отсчет до выхода страны из Евросоюза, сообщает газета Mirror.
Обновлено вчера в 14:21
Экономика
Кадастровая палата соберет аналитику
Направлением займется бывший топ-менеджер "Эталона" Заместителем назначенного в конце прошлого года главой Федеральной кадастровой палаты Парвиза Тухтасунова станет Даниил Селедчик, ранее возглавлявший московский офис петербургского застройщика "Эталон".
Обновлено вчера в 19:02
Общество
Экс-глава «Билайна» оказался создателем «Uber для видео»
Бывший гендиректор «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Михаил Слободин, в 2017 году объявленный в международный розыск по уголовному делу о даче взяток, несколько месяцев назад был замечен на бизнес-конференции B2B Marketing Expo 2019 в Лондоне.
Обновлено в 02:01
Игры
Аркада Lego Jurassic World выйдет на Nintendo Switch 17 сентября
Interactive Entertainment игра «LEGO Мир Юрского периода» (Lego Jurassic World) будет перенесена на консоль Nintendo Switch.
Обновлено в 02:00