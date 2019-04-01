Экономика
Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ в 2018 году составила 3 млрд рублейРИА Новости вчера в 11:17
Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ в 2018 году составила 3,014 миллиарда рублей против убытка в 15,064 миллиона рублей годом ранее, следует из отчета компании. Выручка в минувшем году снизилась на 0,07%, до 36,356 миллиарда рублей. Валовая прибыль сократилась на 25,7% и составила 3,51 миллиарда рублей.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева»
Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.
Обновлено в 06:25
Общество
Госдума разрешает ВИЧ-инфицированным усыновлять детей
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий при определенных обстоятельствах быть усыновителями лицам, имеющими ВИЧ-инфекцию или вирус гепатита С, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.
Обновлено в 05:02
Спорт
Непряева выиграла гонку свободным стилем на ЧР
Российская лыжница Наталья Непряева выиграла гонку расстоянием на десять километров свободным стилем на российском чемпионате по лыжам, который проходит в эти дни на территории Архангельской области.
Обновлено в 06:29
Общество
В Екатеринбурге начали формировать списки детей, которые получат места в садиках этой осенью
Списки детей, которые осенью нынешнего года получат места в детских садах, начали формировать в районных управлениях образования.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Весельная лодка российского путешественника Федора Конюхова попала в шторм в Южном океане и перевернулась впервые за 117 суток пути.
Обновлено в 05:07
Футбол
«Тоттенхэм» намерен продать Сержа Орье
Защитник «Тоттенхэма» Серж Орье может покинуть команду. Летом он, возможно, покинет лондонский клуб.
Обновлено в 04:18
Футбол
«Спартак» заплатил посредникам более 9 миллионов евро в 2018 году
Больше всего на услуги агентов потратил «Спартак» (более 9 миллионов евро), на втором месте – ЦСКА (почти 4 миллиона евро), на третьем – «Зенит» (около 3 миллионов евро).
Обновлено в 06:24
Гаджеты
Honor впервые стал лидером по продажам смартфонов в России
По итогам первого квартала 2019 года китайский бренд Honor, стал лидером по продаже смартфонов на российском рынке.
Обновлено в 00:15
Общество
В Генпрокуратуре назвали отрасли с наибольшим числом картелей
Большинство картелей в России связано со сферами строительства — 29% и здравоохранения — 16%, заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в программе «Эфир».
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Егор Крид разочаровался в близких людях
Обновлено в 01:24
Политика
Госдума разрешает охотиться из лука
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий ходить на охоту с луком, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 06:05
Космос
Россия запустит первый спутник Туниса в 2020 году
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия
Один из участников «Нового величия» заключил досудебное соглашение
"Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием, в связи с чем мера пресечения ему не продлевалась, он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
Офицер Минобороны получил 19 лет колонии за участие в ИГ
Бывшего офицера Минобороны России Дениса Хисамова приговорили к 19 годам колонии строгого режима за участие в террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено в 06:08
Политика
Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко
"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:13
Технологии
Депутаты решили защитить Рунет отечественным шифрованием
Поправки ко второму чтению в законопроект о суверенном Рунете подготовил комитет Госдумы по информационной политике.
Обновлено в 04:06
Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено вчера в 12:03
Футбол
Тотти хочет стать техническим директором «Ромы»
По информации Corriere dello Sport, Тотти хочет работать техническим директором «Ромы».
Обновлено в 06:35
Экономика
Владелец «Северстали» договорился о покупке доли гипермаркетов «Лента»
Напомним, ранее сообщалось, что инвестиционная компания Алексея Мордашова "Севергрупп" может приобрести крупнейшую долю в сети гипермаркетов "Лента".
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие
США отменили поставки Турции по F-35 из-за российских С-400
Источники проинформировали о том, что американская сторона приостановила связанные с F-35 поставки в Турцию из-за решения приобрести российские ПВО С-400.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Совладелец авиакомпании «S7» Наталия Филева погибла в авиакатастрофе
Пресс-служба авиакомпании "S7" сообщила, что в катастрофе погибла совладелец авиакомпании Наталья Филева и ее отец.
Обновлено вчера в 11:10
Экономика
Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами
Днем ранее, 1 апреля, Минфин разместил на федеральном портале проектов нормативных правовых актов обновленную редакцию законопроекта о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс и начал процедуру обсуждения.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице
Певица и актриса Кристина Орбакайте разместила у себя в инстаграме неожиданное селфи.
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Китае при взрыве на похоронах пострадали более 60 человек
В результате взрыва баллона с газом на похоронах пострадали не менее 66 человек, сообщило Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 05:14
Кино
В основной конкурс ММКФ вошли тринадцать фильмов
Тринадцать фильмов из Латвии, Италии, Франции, Ирана, Японии и других стран вошли в основной конкурс Московского международного кинофестиваля (ММКФ), который пройдет в российской столице с 18 по 25 апреля, сообщила пресс-служба ММКФ на пресс-конференции во вторник.
Обновлено в 05:30