Экономика
Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ в 2018 году составила 3 млрд рублейРИА Новости 11:17
Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ в 2018 году составила 3,014 миллиарда рублей против убытка в 15,064 миллиона рублей годом ранее, следует из отчета компании. Выручка в минувшем году снизилась на 0,07%, до 36,356 миллиарда рублей. Валовая прибыль сократилась на 25,7% и составила 3,51 миллиарда рублей.
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