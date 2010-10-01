Экономика
ФинмаркетЧистая прибыль ТГК-2 по МСФО в 1-м полугодии увеличилась на 12%
Долгосрочные обязательства компании уменьшились с 18 млрд 512,7 млн рублей на 1 января 2019 года до 17 млрд 407,9 млн рублей на 30 июня, краткосрочные - с 16 млрд 950,8 млн рублей до 16 млрд 265,1 млн рублей соответственно.
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