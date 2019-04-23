Экономика
Чистая прибыль «Северстали» снизилась в I квартале более чем на 7%Росбалт вчера в 03:15
Чистая прибыль «Северстали» по МСФО составила в I квартале 2019 года $428 млн, что на 7,2% меньше результата аналогичного периода прошлого года ($461 млн), следует из материалов компании.
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Сокращение квартальной EBITDA «Северстали» оказалось на уровне прогноза - 16,5%
Финмаркетвчера в 01:34
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Гаджеты
Honor заплатит 5000 евро за утерянный прототип смартфона
Видимо, прототип оказался очень важным, раз компания объявила награду любому, кто найдет и принесет устройство – 5000 евро.
Обновлено в 00:34
Авто
Renault представила обновлённый пикап Alaskan
Компания Renault провела презентацию своего несколько обновлённого пикапа Alaskan.
Обновлено в 03:43
Экономика
Названа доля нелегальных сигарет в России
В России по итогам первого квартала 2019 года доля нелегальных сигарет достигла 10,3% всего российского табачного рынка против 7,7% годом ранее, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства Kantar TNS.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие
Шойгу допустил асимметричный ответ на действия НАТО у границ России
Россия может принять асимметричные меры в ответ на действия стран НАТО у российских границ.
Обновлено в 03:10
Политика
Парубий не оставит пост спикера Рады, пока не подпишет закон о языке
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил об инициативе депутатов о его отставке и пообещал поставить этот вопрос на голосование, но не ранее, чем будет принят закон о языке.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие
Словакия допускает появление в стране баз с ядерным оружием США
Словакия допускает, что власти США могут использовать территорию страны для размещения своих баз с ядерным оружием.
Обновлено в 00:42
Общество
Россиянам запретят сожительствовать с лисами и макаками
В перечень включены питоны длиной свыше четырех метров, крокодилы, тарантулы, лисы, каймановые черепахи с диаметром панциря более 30 сантиметров, сервалы, трехкоготные мягкотелые черепахи.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Кино
Песня из 2-й серии финального сезона «Игры престолов» содержит спойлер
Сколько зарабатывают звёзды "Игры престолов" Согласно сюжету, в середине второй серии финального сезона "Игры престолов" несколько персонажей собрались для того, чтобы выпить в тишине перед надвигающимся вторжением Короля Ночи и его армии.
Обновлено 22 апреля в 09:03
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Обновлено вчера в 05:44
Авто
Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300
По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Шойгу заявил о связи политики США в Венесуэле с доктриной Монро
США реанимируют в западном полушарии доктрину Монро, яркое подтверждение этому – ситуация в Венесуэле, заявил в среду в ходе VIII Московской конференции по международной безопасности министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Обновлено в 03:01
Космос
Китайский луноход «Юйту-2» передал новые изображения поверхности Луны
Китайские ученые рассказали, что их луноход «Юйту-2» смог сделать еще несколько уникальных снимков поверхности Луны.
Обновлено вчера в 20:07
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, сбежавших с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:41
Политика
В Пальмире восстановили подачу воды и электроснабжение
Обновлено вчера в 22:37
Политика
Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на один
Владимиру Зеленскому не стоит встречаться один на один с Владимиром Путиным, заявил в эфире телеканала ZIK Иван Апаршин, советник лидера второго тура выборов украинского лидера.
Обновлено вчера в 21:59
Общество
Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности
Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.
Обновлено вчера в 14:16
Здоровье
Врачи стали чаще выявлять синдром Дауна ещё до рождения ребенка
За последние семь лет в России стали чаще внутриутробно выявлять синдром Дауна, но количество детей, рождённых с этим заболеванием, наоборот, уменьшилось.
Обновлено в 02:46
Футбол
Почеттино: «Эриксен открыт к переговорам по новому контракту»
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поделился мнением о будущем полузащитника команды Кристиана Эриксена.
Обновлено в 03:10
Политика
Максакова назвала свою версию убийства Вороненкова
Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова опровергла причастность ФСБ и главного подозреваемого Владимира Тюрина к убийству своего супруга.
Обновлено в 03:29
Общество
Местные чиновники выступили против вывоза мусора из Москвы в Архангельскую область
Мусор из Москвы планируют сжимать в брикеты и вывозить в Архангельскую область.
Обновлено в 04:02
Футбол
Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО
Обновлено в 04:01
Общество
Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти
Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Технологии
В России испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок
Комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» успешно завершились в России.
Обновлено в 02:43
Происшествия
В Новосибирске осудили трех активистов «Артподготовки»
В Новосибирске суд вынес приговоры трем активистам запрещенного в России движения «Артподготовка», которых обвинили в подготовке в городе массовых беспорядков.
Обновлено в 03:55
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Шоу-бизнес
Дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной показала свои татуировки
Дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной Мария Михалкова откровенно показала свои татуировки.
Обновлено в 02:09
Гаджеты
Xiaomi выпустила телевизоры по цене смартфона
Новые телевизоры Xiaomi практически лишены рамок экрана благодаря нового технологическому процессу производства матрицы и оснащены пультами дистанционного управления на основе связи Bluetooth вместо традиционного инфракрасного излучения.
Обновлено вчера в 11:01