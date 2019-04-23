Экономика
Чистая прибыль «Северстали» снизилась в I квартале более чем на 7%Росбалт вчера в 03:15
Чистая прибыль «Северстали» по МСФО составила в I квартале 2019 года $428 млн, что на 7,2% меньше результата аналогичного периода прошлого года ($461 млн), следует из материалов компании.
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Сокращение квартальной EBITDA «Северстали» оказалось на уровне прогноза - 16,5%
Финмаркетвчера в 01:34
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Транспорт
В ГИБДД предложили снизить скорость для водителей с детьми
Глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников предложил снизить предельно допустимую скорость для водителей с детьми.
Обновлено вчера в 10:09
Политика
К вокзалу Владивостока к прибытию Ким Чен Ына приехали чёрные лимузины
Само здание вокзала не закрыто, но людей близко к лимузинам не подпускают, сообщает корреспондент агентства РИА Новости с места событий.
Обновлено в 02:24
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Армия и оружие
Шойгу допустил асимметричный ответ на действия НАТО у границ России
Россия может принять асимметричные меры в ответ на действия стран НАТО у российских границ.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Коллега Евгения Леонова-Гладышева: «Он совсем плох»
Коллеги говорят, что его состояние плохое: он полностью не восстановился.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция
При падении рекламной конструкции в торговом комплексе в Екатеринбурге пострадали несколько подростков.
Обновлено вчера в 15:57
Космос
Уфолог обнаружил на снимках Луны загадочное инопланетное строение
Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на последних снимках луны неопознанную белую структуру, которая визуально сильно напоминает пасть животного, сообщает издание «oane.ws».
Обновлено вчера в 10:29
Энергетика
Белоруссия хочет отказаться от российской нефти
В правительстве Белоруссии признают, что пока российская нефть остается более дешевым сырьем, однако в условиях, когда Россия отказалась компенсировать Белоруссии потери от налогового маневра в нефтяной сфере, цена российской нефти будет постепенно приближаться к мировой.
Обновлено вчера в 12:11
Религия
Великая среда: Иуда ищет удобного случая предать Христа
В третий день Страстной недели во время богослужения вспоминают, как в доме Симона прокаженного, куда Христос пришел в гости, грешница омыла слезами ноги Иисуса и возлила Христу на голову драгоценное миро.
Обновлено вчера в 17:58
Авто
Появились данные о новом Toyota Land Cruiser 300
По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено вчера в 23:35
Хоккей
Гусев и Зайцев вызваны в сборную России по хоккею
Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев и форвард «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года.
Обновлено в 02:47
Футбол
Годин и Филипе Луис покинут «Атлетико»
Защитники "Атлетико" Диего Годин и Филипе Луис собираются покинуть клуб этим летом, когда истечет срок их контрактов, сообщает Marca.
Обновлено вчера в 23:25
Шоу-бизнес
Певица МакSим серьезно пострадала в ДТП
Марина Максимова, известная как МакSим, оказалась в больнице после серьезного ДТП, в которое 35-летняя певица попала по дороге в аэропорт, возвращаясь в Москву на съемки клипа «Абонент не доступен».
Обновлено вчера в 07:58
Общество
Россиянам запретят сожительствовать с лисами и макаками
В перечень включены питоны длиной свыше четырех метров, крокодилы, тарантулы, лисы, каймановые черепахи с диаметром панциря более 30 сантиметров, сервалы, трехкоготные мягкотелые черепахи.
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева: «Если есть любовь, то есть и ревность»
Обновлено в 00:00
Экономика
Сбербанк станет совладельцем Rambler Group
Сделка предусматривает рефинансирование долга Rambler Group и опционное соглашение на увеличение доли банка в зависимости от выполнения финансового плана.
Обновлено 22 апреля в 04:55
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
В Магнитогорске скончался 10-летний школьник
Трагедия произошла вечером 23 апреля. По данным следствия, мальчик умер во время доставления в медицинское учреждение.
Обновлено в 03:12
Технологии
В России испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок
Комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» успешно завершились в России.
Обновлено в 02:43
Наука
Ученые выяснили, как распознать рак легких до первых симптомов
Сообщается, что от рака легких в мире умирает больше людей, чем от злокачественных новообразований толстой кишки, молочной железы и простаты вместе взятых - в США от рака легких ежегодно умирает около 160 тысяч человек.
Обновлено в 00:25
Политика
Янукович хочет вернуться на Украину
Бывший украинский лидер Виктор Янукович хочет вернуться в страну при Владимире Зеленском, который одержал победу на президентских выборах.
Обновлено вчера в 14:00
Хоккей
Российские хоккеисты уступили шведам на юниорском чемпионате мира
В Швеции продолжается чемпионат мира по хоккею среди юниоров. Сборная России завершила групповой этап встречей со шведскими сверстниками.
Обновлено вчера в 15:58
Экономика
Росстат решил измерять уровень бедности новым способом
Федеральное агентство государственной статистики (Росстат) заявило о переходе на международный метод измерения уровня бедности в стране — по индексам немонетарной бедности — и готово публиковать новые данные уже с 2020 года.
Обновлено вчера в 21:41
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 19 копеек — до 63,88 рубля. Курс евро повысился на 11 копеек и составил 71,61 рубля.
Обновлено в 03:02
Политика
Глава полиции Одесской области Украины подал в отставку
Обновлено вчера в 23:49
Шоу-бизнес
Ксения Собчак вернулась на «Дом-2»
Ксения Собчак вернулась на "Дом-2" Телеведущая неожиданно появилась на лобном месте.
Обновлено в 02:25
Политика
Посольство РФ раскритиковало поздравления британского МИД Зеленскому
23 апреля Хант поздравил Зеленского с победой на выборах. Сообщение было опубликовано на сайте британского правительства.
Обновлено вчера в 20:43
Шоу-бизнес
Певицу Maruv вновь обокрали в украинском аэропорту
Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес
88-летний актер Краско вернулся к никогда не любившей его жене
Бывшая жена 88-летнего Ивана Краско Наталья Вяль заявила, что вновь живет вместе с актером.
Обновлено в 03:22