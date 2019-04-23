Экономика

Чистая прибыль «Северстали» снизилась в I кварталеNews.ru вчера в 05:04

Чистая прибыль «Северстали» по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) снизилась в I квартале 2019 года на 7,2% год к году. Такие данные следуют из опубликованного отчёта компании. Согласно опубликованным данным, совокупный объём чистой прибыли достиг 428 млн долларов.
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