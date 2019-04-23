Чистая прибыль «Северстали» снизилась в I кварталеNews.ru вчера в 05:04

Чистая прибыль «Северстали» по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) снизилась в I квартале 2019 года на 7,2% год к году. Такие данные следуют из опубликованного отчёта компании. Согласно опубликованным данным, совокупный объём чистой прибыли достиг 428 млн долларов.

Политика Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на один Владимиру Зеленскому не стоит встречаться один на один с Владимиром Путиным, заявил в эфире телеканала ZIK Иван Апаршин, советник лидера второго тура выборов украинского лидера.

Армия и оружие Шойгу предупредил об асимметричном ответе на действия НАТО у границ РФ Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предупредил НАТО о своевременных мерах, которые примет Россия в ответ на действия альянса у своих границ.

Технологии В России испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок Комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» успешно завершились в России.

Музыка На Bosco Fresh Fest приедут Джеймс Блейк и Рошин Мёрфи 29 июня во Дворце пионеров в Москве пройдет фестиваль Bosco Fresh Fest.

Шоу-бизнес Искалеченную МакSим добили в больнице после аварии Певицу МакSим обвинили в пиаре на ДТП. Журналисты решили, что авария, в которую попала исполнительница, была частью сценария нового клипа.

Шоу-бизнес Молодая жена Александра Цекало опубликовала фото в бикини Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой Впервые Александр вывел молодую супугу в свет спустя пару недель после того, как стал ее законным мужем.

Политика В Китае приняли решение арестовать экс-главу Интерпола В Китае в Верховной народной прокуратуре приняли решение задержать бывшего главу Интерпола Мэна Хунвэя.

Происшествия В доме таганрогского «отравителя» таллием искали украденный пистолет Вечером в среду в доме подозреваемого в отравлении таллием сотрудников Таганрогского авиазавода Владислава Шульги следователи искали украденный пистолет, рассказал RostovGazeta сам Шульга.

Религия Готовимся к пасхе. Народные традиции Недаром следующий день называется Чистым четвергом. В Великий четверг хозяйки готовят пасхальные яйца и творожную пасху.

Наука Ученые ТГУ изучили «сезонный вклад» озер Арктики в парниковый эффект По данным пресс-службы, ученые ТГУ, Университета Умео (Швеция) и обсерватории Миди-Пиренейз (Франция) впервые комплексно изучили эмиссию парниковых газов – метана и углекислоты – озерами в Арктике и Субарктике Западной Сибири.

Общество Продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума В ведомстве уточнили, что продолжительность жизни мужчин выросла на 0,3 года, а у женщин - на 0,2 года, достигнув исторического максимума.

Энергетика Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.

Происшествия Пожары в Забайкалье могут приравнять к ЧС федерального уровня Апрельские пожары в Забайкалье могут приравнять к ЧС федерального уровня.

Политика МИД России: Украина уходит от предметного разговора по делу моряков Украинские моряки были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как три военных корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России в районе Керченского пролива.

Авто Nissan отзывает в России почти 800 кроссоверов Terrano Японский автомобильный концерн Nissan отзывает в России 771 кроссовер Terrano по причине дефекта в тормозной системе.

Происшествия Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.

Общество Роструд назвал строительство самой опасной сферой деятельности По итогам 2018 года самой травмоопасной сферой деятельности в России стало строительство. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Роструда.

Общество Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Общество В российских школах появятся новые должности Новые должности будут введены в российские школы, в рамках федерального проекта под названием «Учитель будущего» (нацпроект – «Образование»).