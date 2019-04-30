Финансы

Чистая прибыль Сбербанка за I квартал выросла на 6,8%ТАСС 04:39

Чистая прибыль группы Сбербанк по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2019 года выросла на 6,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и достигла 226,6 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении банка.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сбербанк нарастил прибыль по МСФО на 7% в I квартале

News.ru03:10

Сбербанк заработал четверть триллиона рублей за квартал

Ведомости06:31

Эксперты оценили влияние нацпроектов на расходы бюджета

Rambler News Service06:42

Чистая прибыль Сбербанка за I квартал выросла на 6,8%

ТАСС04:39

Сбербанк увеличил прибыль на 7% на фоне роста расходов по депозитам

РБК07:50

Чистая прибыль «Сбербанка» в 1 квартале выросла на 6,8%

Finam.Ru03:03

Оборот эквайринга «Сбербанка» на Кубани в I квартале 2019г. вырос на 64%

РБК Краснодарвчера в 10:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 08:44, Ашберн
Происшествия

Разбитая машина ФСО обошлась Ярмольнику в полмиллиона

Как сообщает РИА "Новости", экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка.
Обновлено в 07:19
Политика

В России прокомментировали слова военного советника Зеленского

Судя по словам военного советника нового главы государства, в Киеве не задумываются о мире, как ранее заявлял Зеленский.
Обновлено в 04:19
Общество

Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека

Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Политика

ЦИК объявила Зеленского избранным президентом Украины

Обновлено в 06:56
Технологии

«ВКонтакте» разработала нейросеть для создания новостных заголовков

Разработчики социальной сети «ВКонтакте» создали нейросеть для генерации новостных заголовков. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Сына миллиардера Саркисова чудом вывели из комы после шумной вечеринки

Наследник олигарха Сергея Саркисова — друг певца ЮрКисса Саркисов-младщий оказался на грани смерти после бурной вечеринки в одном из московских клубов.
Обновлено в 07:34
Политика

Армия Венесуэлы заявила о верности Мадуро

Обновлено в 07:31
Происшествия

В деле об изнасиловании дознавательницы в Уфе появилась новая статья

В деле уфимских экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы, появилась новая статья.
Обновлено в 05:38
Энергетика

Белоруссия полностью остановила прием российской нефти

Во вторник Минск полностью остановил прием российской нефти, сообщил Sputnik Беларусь первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.
Обновлено в 07:42
Экономика

Авиакомпания UTair может прекратить работу из-за долгов

UTair может прекратить работу из-за долгов. Авиакомпания разместила на своем сайте итоги аудиторской проверки за прошлый год.
Обновлено в 01:05
Общество

В Саратове ко Дню Победы появились плакаты с радостными фашистами

Руководство Саратовского аграрного университета готовится праздновать День Победы и распорядилось по этому случаю украсить стены учебного заведения тематическими плакатами.
Обновлено вчера в 21:06
Общество

Император Японии отрекся от престола

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Политика

Главы МИД России и Кабо-Верде подписали соглашение о безвизовом режиме

Главы МИД РФ и Кабо-Верде Сергей Лавров и Луиш Фелипе Тавареш подписали соглашение о безвизовом режиме поездок для граждан двух стран, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:31
Политика

Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России

Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес

Королева Елизавета вручила Кейт Миддлтон высшую награду

Королева Елизавета вручила Кейт Миддлтон высшую награду Британская королева вновь высказала свое особое отношения к герцогине Кембриджской.
Обновлено в 05:41
Хоккей

Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею

Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).
Обновлено в 02:54
Кино

В США умер режиссер Джон Синглтон

Обновлено вчера в 19:32
Происшествия

Автомобиль въехал в здание торгового центра в Гамбурге

Обновлено в 06:50
Экономика

Антипинский НПЗ готовится объявить о банкротстве

Согласно документу, НПЗ просит признать себя несостоятельным «в связи с наличием признаков банкротства, предусмотренных п. 2 ст. 3 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"».
Обновлено в 06:15
Политика

Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров

Обновлено в 05:27
Политика

МВД России: 86% жителей Донбасса хотят получить российское гражданство

Опрос, проведенный в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), показал, что 86% жителей хотят получить российское гражданство.
Обновлено в 06:46
Экономика

Мордашов закрыл сделку по покупке 42% сети «Лента»

«Севергрупп» Алексея Мордашова закрыла сделку по покупке 41,9% сети гипермаркетов «Лента», сообщается на сайте группы.
Обновлено в 08:23
Политика

В России могут составить «список Бутиной»

Первый заместитель председателя комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров назвал прецедент, который произошёл с Марией Бутиной, полным беспределом.
Обновлено в 06:00
Политика

Тимошенко потребовала немедленной отставки министра Ревы

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала наказать министра социальной политики Андрея Реву, назвавшего жителей Донбасса мразями.
Обновлено в 04:14
Авто

Неизвестный спорткар LADA Raven могут возродить

Будущие чертежи станут основой для электрического спорткара, рыночную стоимость которого оценят ниже зарубежных аналогов.
Обновлено в 03:52
Авто

В России стартовали продажи нового универсала Kia ProCeed

30 апреля 2019 года в России стартовали продажи нового Kia ProCeed. Автомобиль сменил название и внешний вид.
Обновлено в 06:36
Спорт

Пловчиха Моисеева дисквалифицирована на четыре года за допинг

Всероссийская федерация плавания дисквалифицировала Олесю Моисееву за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес

Алсу впервые после победы дочери на «Голосе» показалась на людях

Алсу не стала экспериментировать со стилем и появилась на публике в черном брючном костюме.
Обновлено в 06:20
Космос

NASA приготовилось к столкновению Земли с астероидом

Обновлено в 02:41
Недвижимость

В России хотят скорректировать нацпроект по жилью

ДОМ.РФ предлагает скорректировать средние ставки по ипотечным кредитам в 2019–2021 годах в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное