Финансы
Чистая прибыль Сбербанка за I квартал выросла на 6,8%ТАСС 04:39
Чистая прибыль группы Сбербанк по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2019 года выросла на 6,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и достигла 226,6 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении банка.
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