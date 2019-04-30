Финансы

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в I квартале выросла на 6,8%ПРАЙМ 03:09

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в первом квартале 2019 года выросла на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 226,6 миллиарда рублей, сообщил крупнейший российский банк.
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Чистая прибыль Сбербанка за I квартал выросла на 6,8%

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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:47, Ашберн
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Минпромторг впервые показал фотографии созданных в рамках проекта «Кортеж» внедорожников Aurus Komendant.
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Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека

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Напомним, ранее Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), объединяющая крупных российских ретейлеров, предложила ввести единый сбор в размере 15% со всех покупок в иностранных онлайн-магазинах.
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Илья Ковальчук стал капитаном сборной России по хоккею

Нападающего "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука назначили капитаном сборной России по хоккею.
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Полиция задержала министра экономики Дагестана

В Дагестане задержали министра экономики и территориального развития республики Османа Хасбулатова, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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