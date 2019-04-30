Финансы
Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в I квартале выросла на 6,8%ПРАЙМ 03:09
Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в первом квартале 2019 года выросла на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 226,6 миллиарда рублей, сообщил крупнейший российский банк.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:47, Ашберн
Политика
Алексей Текслер запретил строительство кремниевого завода в Златоусте
Пресс-служба губернатора Челябинской области выступила со специальным заявлением, касающимся вопроса кремниевого завода в Златоусте.
Обновлено в 08:41
Политика
Прокуратура проверит, как губернатор Хакасии избежал службы в армии
Коновалов, отвечая на вопрос об армии в прямом эфире, заявил, что служить там — это почетно.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе соврал о болезни
Расследование уголовного дела за изнасилование тремя полицейскими коллеги в Республике Башкортостан продолжается.
Обновлено в 08:22
Политика
В Венесуэле против оппозиции применили слезоточивый газ
В Венесуэле неподалеку от авиабазы Карлота против оппозиционеров во главе с лидером Хуан Гуаидо был применён слезоточивый газ.
Обновлено в 08:38
Политика
МВД: 86% граждан ДНР и ЛНР выразили желание получить паспорт России
24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов ДНР и ЛНР могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.
Обновлено в 08:03
Политика
Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией
Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:26
Политика
СМИ сообщили о скором отзыве посла России в Белоруссии Бабича
Российский посол в Белоруссии Михаил Бабич в ближайшее время будет отозван, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в комитете Государственной думы по делам СНГ.
Обновлено в 11:31
Политика
Бутина: я выступала за улучшение отношений России и США
Как известно, как указано в документах, я выступала за улучшение отношений между Россией и США.
Обновлено в 10:24
Авто
Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus
Минпромторг впервые показал фотографии созданных в рамках проекта «Кортеж» внедорожников Aurus Komendant.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие
На параде Победы 9 мая продемонстрируют LADA 4x4 для войск ВДВ
Военную «Нива», оснащенную 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом 6П50 «Корд», впервые применили в действии во время учений «Восток-2018», прошедших на территории Восточного военного округа с 11 по 17 сентября прошлого года.
Обновлено в 02:52
Экономика
Директор СВР в 2018 году увеличил свой доход на 500 тыс. рублей
Доход директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкин за 2018 год составил 9,3 млн рублей, следует из декларации, опубликованной в пятницу на официальном сайте службы.
Обновлено в 10:26
Общество
ЕСПЧ вынес первое решение по акции «Он вам не Димон»
Обновлено в 04:47
Космос
Внутри метеорита нашли частички древней звезды
Химический анализ найденного в метеорите фрагмента показал аномально большое количество стабильного изотопа углерода 13С.
Обновлено в 03:13
Наука
Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека
Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Экономика
В Госдуме прокомментировали идею налога на зарубежные посылки
Напомним, ранее Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), объединяющая крупных российских ретейлеров, предложила ввести единый сбор в размере 15% со всех покупок в иностранных онлайн-магазинах.
Обновлено в 10:15
Хоккей
Илья Ковальчук стал капитаном сборной России по хоккею
Нападающего "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука назначили капитаном сборной России по хоккею.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Силовики пришли с обысками по делу куратора ТЭК в полиции Москвы
«Следственные действия ведутся по месту жительства экс-руководителя 12-го отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД по Москве Евгения Кашматова, а также у заместителя начальника отдела Управления «Ц» Главного управления собственной безопасности МВД Дмитрия Атаева», — рассказал источник в полиции.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Полиция задержала министра экономики Дагестана
В Дагестане задержали министра экономики и территориального развития республики Османа Хасбулатова, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:59
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Кино
Фигуристка Трусова выступит в образе героини «Игры престолов»
Российская фигуристка Александра Трусова в новом сезоне представит произвольную программу по мотивам сериала «Игра престолов».
Обновлено в 09:11
Путешествия
На западном побережье Крыма открыли автокемпинг на тысячу мест
В поселке Оленевка Черноморского района состоялась церемония открытия автокемпинга "Оленевка Village", передает корреспондент РИА Новости Крым.
Обновлено в 03:24
Общество
Новый император взошёл на престол в Японии
Ранее уже бывший император Японии Акихито завершил серию ритуалов перед отречением от престола.
Обновлено в 11:19
Политика
Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Кино
Фрагмент «Тома и Джерри» с 60 кадрами в секунду довел зрителей до тошноты
Зрители заявили, что он довел их до тошноты. В новом формате фрагмент опубликовал в Twitter художник из Глазго Джеймс Хьюстон.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Судья из Ставрополя получила 4,5 года колонии за мошенничество
Обновлено вчера в 11:02
Футбол
Футболист Азмун объяснил свою результативность в «Зените»
Обновлено в 10:04