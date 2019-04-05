Финансы
Чистая прибыль Сбербанка в I квартале подросла на 11,4%Саминвестор 04:24
В январе-марте чистая прибыль ПАО «Сбербанк России» по РСБУ подросла на 11,4%, до 218,2 млрд рублей. При этом чистый процентный доход снизился на 0,8%, до 299 млрд рублей. Так что рост прибыли банка обеспечили чистый комиссионный доход и снизившиеся расходы на резервирование.
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