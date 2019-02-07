Финансы
Чистая прибыль «Сбербанка» по РСБУ в январе составила 73,7 млрд рублейFinam.Ru 02:08
Чистая прибыль ПАО "Сбербанк" по РСБУ в январе 2019 года составила 73,7 млрд рублей. В январе корпоративным клиентам выдано кредитов на 670 млрд руб.
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Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за январь выросла на 12,7% — до 73,7 млрд рублей
Rambler News Service02:13
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Происшествия
Суд освободил экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания
Зубово-Полянский суд Мордовии освободил бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания за экстремизм, сообщила РИА Новости его адвокат Оксана Михалкина.
Обновлено в 03:24
Общество
Стали известны первые результаты проверок качества бензина в России
Специалисты изучили качество бензина на шестидесяти АЗС в Ставропольском крае, говорится в совместном исследовании Роскачества, Минпромторга и Росстандарта.
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Происшествия
Арашуков пожаловался на условия содержания
Обновлено в 04:48
Авто
УАЗ «Пикап» получил несколько новых опций
Обновлено в 06:12
Происшествия
Описана реакция Кокорина и Мамаева на второе продление ареста
Заседание состоялось в среду, 6 февраля. Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста Кокорину и Мамаеву до 8 апреля.
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Авто
Составлен ТОП-10 самых популярных кроссоверов в РФ по итогам января
Вооружившись официальной статистикой автопроизводителей за январь, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали актуальный ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников на российском рынке.
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Здоровье
Скворцова назвала алкоголь главной причиной смертности мужчин в России
По данным, озвученным еще в октябре 2018 года вице-премьером Татьяной Голиковой, смертность мужчин трудоспособного возраста в результате употребления алкоголя сократилась в России почти на 40% за последние шесть лет.
Обновлено в 03:38
Происшествия
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Самолет Boeing 737 со 169 пассажирами на борту вынужденно вернулся в стокгольмский аэропорт Арланда из-за сообщения о взрывном устройстве, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:59
Происшествия
За гибель студента в Петербурге от наледи ответит проректор вуза
Проректор по административно-хозяйственной части Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета, со здания которого на головы студентов упала наледь, стал главным фигурантом уголовного дела, возбужденного в связи с гибелью одного учащегося этого вуза и травмированием другого.
Обновлено в 04:28
Происшествия
В Сургуте загорелся крупный торговый центр
В Сургуте тушат пожар на территории торгового дома "Фараон" на Нижневартовском шоссе.
Обновлено в 05:51
Авто
Toyota представит внедорожник Sequoia в мощной версии TRD Pro
Army Green (эксклюзивно для линейки TRD Pro), Super White, Midnight Black Metallic и Magnetic Grey Metallic.
Обновлено в 01:49
Происшествия
СК начал служебную проверку в КЧР в рамках дела Арашуковых
"По поручению председателя СК России начата служебная проверка в отношении руководства следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесской Республике - первого заместителя руководителя Казбека Булатова и заместителя руководителя Арсена Езаова", - сказала Петренко.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Заподозренного в изготовлении взрывчатки аспиранта МГУ отпустили
Аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, задержанного по подозрению в изготовлении взрывчатки, освободили из изолятора временного содержания.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева родила первенца
Телеведущая и модель Виктория Лопырева впервые стала матерью.
Обновлено в 04:25
Интернет
Популярные приложения тайно записывают происходящее на экране iPhone
Популярные приложения для бронирования отелей и авиабилетов (Hotels.com, Hollister, Expedia, Air Canada, Singapore Airlines и другие), а также для работы с банками и операторами сотовой связи имеют встроенную опцию "воспроизведения сеанса", которая позволяет разработчикам записывать и хранить все происходящее на экране.
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Политика
Рада поддержала изменения в Конституции о курсе Украины в ЕС и НАТО
Депутаты Верховной рады проголосовали за внесение в Конституцию страны изменений, закрепляющих курс Украины на вступление в ЕС и НАТО.
Обновлено в 05:01
Спорт
Гонки этапа КМ по биатлону в Канаде сократят из-за морозов
Как сообщает телеканал NRK, формат соревнований предстоящего этапа в канадском Кэнморе будет изменен.
Обновлено вчера в 05:05
Технологии
Роскомнадзор заявил о конструктивном диалоге с Google
Роскомнадзор доволен результатами сотрудничества с Google, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, передает «РИА Новости».
Обновлено в 04:02
Интернет
В Skype появилась функция размытия фона при звонке
Приложение для видеозвонков Skype теперь поддерживает функцию фонового размытия.
Обновлено в 06:11
Политика
В Еврокомиссии выступили за ужесточение постройки «Северного потока-2»
Еврокомиссия (ЕК) выражает озабоченность реализацией проекта газопровода «Северный поток-2» и считает нужным ужесточить законодательство и уравнять в правах наземные и подводные трубопроводы, заявил на брифинге замглавы ЕК по делам энергетического союза Марош Шефчович, передает ТАСС.
Обновлено 04 февраля в 19:02
Происшествия
ФСБ задержала 30 членов банды фальшивомонетчиков
Федеральная служба безопасности провела задержание 30 членов банды фальшивомонетчиков, которые действовали в 20 регионах России.
Обновлено в 01:58
Политика
The Telegraph: третий отравитель Скрипалей остался в Великобритании
Ранее The Telegraph сообщала, что Скрипали после отравления по-прежнему живут на юге Англии.
Обновлено в 01:37
Происшествия
Верблюд пришел на помощь застрявшим в снегу россиянам
На помощь пришел один из местных жителей со своим верблюдом. Судя по всему, животному удалось без труда вытащить автомобиль.
Обновлено в 04:34
Культура
«Симпсонов» продлили на два сезона
Американская телесеть Fox продлила мультипликационный сериал "Симпсоны" на 31-й и 32-й сезоны, пишет Variety.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Дума поддержала ужесточение наказания для скрывшихся с места ДТП
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, который ужесточает наказание для водителей, оставивших место ДТП.
Обновлено в 05:06
Транспорт
Беспилотные поезда поедут по МЦК с 2021 года
С 2021 года на Московском центральном кольце (МЦК) начнут постепенно внедряться беспилотные поезда.
Обновлено в 04:05
Наука
Ученые узнали о способности пчел считать
Обновлено вчера в 15:12
Наука
Ученые предрекли климатический хаос на Земле
Обновлено в 02:11
Происшествия
На журфаке МГУ студентка угрожала покончить с собой, сообщили СМИ
Студентка факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова угрожала покончить с собой, сообщили СМИ.
Обновлено в 05:17