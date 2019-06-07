Финансы

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-мае выросла на 12,3%ПРАЙМ 03:04

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-мае 2019 года выросла на 12,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 369,068 миллиарда рублей, следует из отчетности банка.
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