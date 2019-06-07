Финансы
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-мае выросла на 12,3%ПРАЙМ 03:04
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-мае 2019 года выросла на 12,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 369,068 миллиарда рублей, следует из отчетности банка.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:09, Ашберн
Интернет
Павел Дуров создаст замену «Яндекс.Новостям»
Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров намерен создать собственный агрегатор новостей.
Обновлено в 09:22
Политика
Украинский суд арестовал пять самолётов российской авиакомпании
Украинский суд арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолётов Ан-124-100 «Руслан», который принадлежат российской компании «Волга-Днепр».
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Происшествия
В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»
В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено в 04:02
Наука
Собаки могут испытывать стресс вместе со своими хозяевами
Обновлено вчера в 16:20
Футбол
Погребняк и Фидлер продлили контракт с «Уралом»
Обновлено в 07:58
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актером
Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал нового украинского президента Владимира Зеленского хорошим актером.
Обновлено в 12:02
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре
Обновлено в 02:58
Кино
Сценариста «Чернобыля» удивила реакция России и Украины на сериал
Работавший над сериалом «Чернобыль» американский сценарист Крейг Мазин рассказал, что его удивила реакция на телешоу в странах постсоветского пространства.
Обновлено в 02:07
Автоспорт
Хэмилтон стал лучшим в первой практике Гран-при Канады
Британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес" показал лучший результат в первых свободных заездах седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады.
Обновлено в 12:14
Происшествия
В Петербурге катер врезался в мост
В Санкт-Петербурге прогулочный катер въехал в опору моста, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Авто
Volkswagen накроет Европу сетью зарядных станций, втрое большей чем у Теслы
Общая сумма инвестиций в проект составит 250 миллионов евро, а к 2025 году в Европе появится 36 тысяч новых зарядных терминалов — 11 тысяч из них под брендом Volkswagen.
Обновлено в 11:27
Футбол
КДК РФС отстранил пять человек по делу о договорном матче в ПФЛ
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) отстранил пять человек по делу о договорном матче в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).
Обновлено в 10:34
Экономика
Шохин увидел возможность повторения перестройки в России
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
Экономика
Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности АСИ
Москва по итогам 2018 года заняла первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, который был презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.
Обновлено в 03:25
Политика
Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой
Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания готова предоставить Украине скидку на поставки российского газа, и эта скидка может составить 25% от той цены, по которой сейчас получает газ Украина путем реверса из Европы.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
Россия начнет поставки С-400 Турции через два месяца
Обновлено в 11:47
Политика
Зеленский заявил, что решение о роспуске Рады было верным
Верховная рада своей работой на последней пленарной неделе доказала, что решение о ее роспуске было правильным, заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 13:56
Происшествия
По делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ арестовали всех задержанных
Суд арестовал всех семерых человек, которые были задержаны по делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:21
Авто
Ford и УАЗ инвестируют 7,5 млрд рублей в рамках нового СПИК
Для получения государственной поддержки ПАО «Соллерс» инвестирует не менее 7,5 млрд в развитие производства.
Обновлено в 12:00
Политика
Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Владимир Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В Новосибирске потерявшего сознание пассажира выбросили из трамвая
В Новосибирске потерявшего сознание пассажира вынесли из трамвая и оставили на улице.
Обновлено в 07:27
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20