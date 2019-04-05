Финансы
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в I квартале выросла на 11,4%ТАСС 03:10
Чистая прибыль Сбербанка России по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе - марте 2019 года составила 218,2 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 11,4%. Об этом говорится в сообщении банка.
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