Финансы
Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в I квартале выросла на 6,8%ПРАЙМ 03:09
Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в первом квартале 2019 года выросла на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 226,6 миллиарда рублей, сообщил крупнейший российский банк.
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Кино
Российский дубляж «Мстителей: Финал» подвергли цензуре
Блокбастер Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал» вышел на экраны российских кинотеатров 29 апреля.
Обновлено в 06:40
Происшествия
В пригороде Южно-Сахалинска загорелись 30 дачных домиков
В пригороде Южно-Сахалинска загорелись 30 дачных домиков, 16 из которых нежилые, сообщает региональный главк МЧС во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 02:29
Наука
Кофе-машина помогла улучшить ионную ловушку
Как известно, ионные ловушки могут удерживать отдельные заряженные частицы в ограниченном пространстве, а это позволяет их охлаждать или перемещать.
Обновлено в 01:30
Общество
ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»
Обновлено в 04:34
Общество
В Астрахани поймали гигантскую воблу, поцеловали и отпустили восвояси
По рыбацкой традиции, воблу поцеловали и попросили прислать рыбу побольше.
Обновлено в 03:32
Политика
ЦИК Украины объявил Зеленского избранным президентом
Центризбирком Украины официально объявил Владимира Зеленского победителем президентских выборов.
Обновлено в 06:55
Спорт
РУСАДА: чемпион мира по борьбе Лабазанов дисквалифицирован на год
Чемпион мира по греко-римской борьбе 2014 года россиянин Чингиз Лабазанов дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства.
Обновлено в 05:28
Политика
Президент Австрии рассказал о своих русских корнях
В интервью церковному изданию "Кирхен цайтунг" президент Австрии Александер Ван дер Беллен рассказал, что его мать по происхождению эстонка, а отец — русский, но с европейскими корнями, передает ТАСС.
Обновлено в 05:45
Политика
В России может появиться «список Бутиной»
В России может появиться "список Бутиной", куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России.
Обновлено вчера в 20:03
Здоровье
Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете
Обновлено в 05:31
Политика
Гуайдо призвал военнослужащих выйти на улицы
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо обратился к военным Боливарианской республики с призывом выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" в стране.
Обновлено в 06:16
Политика
Кремль прокомментировал вопрос о признании выборов на Украине
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Москве «уважают» итоги выборов президента Украины, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:28
Экономика
Мордашов закрыл сделку по покупке 42% сети «Лента»
«Севергрупп» Алексея Мордашова закрыла сделку по покупке 41,9% сети гипермаркетов «Лента», сообщается на сайте компании.
Обновлено в 06:52
Культура
Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала
Обновлено вчера в 14:56
Технологии
Голосование в шоу «Голос» проверят на предмет фальсификации
Гендиректор компании Group-IB Илья Сачков сообщил, что будет проверена техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя конкурса.
Обновлено вчера в 05:22
Политика
Кто стоял за свержением президента в Судане. Расследование ФАН
В распоряжении отдела расследований ФАН оказались документы, прямо подтверждающие, что за массовыми протестами в Судане с последующей отставкой Омара аль-Башира стояли западные страны.
Обновлено в 05:00
Наука
Ученые признали невозможным полное излечение от рака
Полностью излечить человека от рака невозможно, признали американские ученые Университета Пердью.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес
Бывшая жена поблагодарила Валерия Меладзе за измену с Джанабаевой
Бывшая жена певца Валерия Меладзе Ирина поблагодарила артиста за измену с Альбиной Джанабаевой.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения
Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Авто
BMW построит собственный завод в России
Концерн BMW планирует подписать контракт с Министерством промышленности и торговли РФ для строительства собственного производства в технопарке Храброво в Калининградской области.
Обновлено в 03:23
Политика
Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона
По словам Линника, прибыли российских производителей мясо-молочной продукции запрет на ввоз в Россию хамона, пармезана и т.д. не увеличит, но он необходим для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность России.
Обновлено в 05:15
Общество
ВЦИОМ: половина россиян планирует отметить Первомай
Половина россиян (49%) планирует отметить Первомай, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
На проспекте Буденного в Москве обнаружили шарики ртути
Шарики ртути обнаружены на проспекте Буденного в районе дома № 37 на востоке Москвы.
Обновлено в 05:59
Общество
Издательство «Эксмо» подало в суд на социальную сеть «ВКонтакте»
Мосгорсуд 8 апреля уже вынес определение о принятии обеспечительных мер, обязав Роскомнадзор «прекратить создание технических условий, обеспечивающих распространение» аудиокниги в сети «ВКонтакте».
Обновлено в 00:00
Происшествия
Автомобиль протаранил торговый центр в Гамбурге
Обновлено в 06:14
Энергетика
Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцев
Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» займет несколько месяцев, а из-за необходимости вытеснения загрязненной нефти чистое сырье поступит на территорию Белоруссии не ранее 23:00 2 мая.
Обновлено в 03:39
Футбол
«Барселона» ответила на слова Клоппа о стадионе «Камп Ноу»
«Барселона» отреагировала на слова главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который ранее заявил, что стадион испанского клуба «Камп Ноу» не является храмом футбола.
Обновлено в 06:26
Происшествия
На украинской АЭС произошел пожар
Обновлено вчера в 20:08