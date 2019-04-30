Экономика

Сбербанк нарастил прибыль по МСФО на 7% в I кварталеNews.ru 03:10

Сбербанк на 7% увеличил размер чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) в I квартале 2019 года. Об этом говорится в опубликованных материалах кредитной организации.
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Сбербанк увеличил прибыль на 7% на фоне роста расходов по депозитам

РБК07:50

Сбербанк нарастил прибыль по МСФО на 7% в I квартале

News.ru03:10

Эксперты оценили влияние нацпроектов на расходы бюджета

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Чистая прибыль Сбербанка за I квартал выросла на 6,8%

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Сбербанк заработал четверть триллиона рублей за квартал

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Чистая прибыль «Сбербанка» в 1 квартале выросла на 6,8%

Finam.Ru03:03

Оборот эквайринга «Сбербанка» на Кубани в I квартале 2019г. вырос на 64%

РБК Краснодарвчера в 10:24
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Происшествия

В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек

Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие

В Сети появилось видео попадания ракеты в сирийский танк

После попадания в кадре появляется дым, однако когда он рассеялся, стало понятно, что танк уничтожить не удалось.
Обновлено в 09:52
Футбол

«Не предавайте «Спартак». Пресс-атташе москвичей обратился к болельщикам

Исполняющий обязанности пресс-атташе «Спартака» Филипп Папенков обратился к болельщикам красно-белых, призывая их не отказываться от команды.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО

Обновлено в 06:14
Общество

На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме

Обновлено вчера в 19:47
Политика

США призвали военных Венесуэлы поддержать оппозицию

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал венесуэльских военных поддержать усилия оппозиции по свержению президента Николаса Мадуро.
Обновлено в 09:40
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено в 09:18
Футбол

Приговор Кокорину может быть вынесен 8 мая

Решение суда по делу Александра Кокорина может быть готова 8 мая.
Обновлено в 08:44
Путешествия

На западе Крыма открыли автокемпинг на тысячу мест

В церемонии открытия приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
Обновлено в 03:47
Политика

Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России

В комментарии журналу Forbes Линник заявил, что "общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, чем мы и занимаемся постоянно".
Обновлено в 09:04
Происшествия

В шприце, на который напоролся в кинотеатре воронежец, нашли наркотик

После заключения экспертов было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Обновлено в 05:20
Интернет

Число зарегистрированных пользователей Steam превысило 1 млрд

База зарегистрированных учётных записей Steam превысило 1 млрд. Об этом сообщает портал PC GamesN.
Обновлено в 08:06
Хоккей

Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Полиция задержала министра экономики Дагестана

Правоохранительные органы задержали министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова в рамках дела о хищении 20 млн рублей.
Обновлено в 09:45
Кино

Вышел первый трейлер фильма про культового синего ежа «Соник в кино»

Обновлено в 10:05
Политика

Алексей Текслер запретил строительство кремниевого завода в Златоусте

Пресс-служба губернатора Челябинской области выступила со специальным заявлением, касающимся вопроса кремниевого завода в Златоусте.
Обновлено в 08:41
Политика

Путин отреагировал на ситуацию с «грязной» нефтью из России

Белоруссия 19 апреля пожаловалась на снижение качества нефти из России в нефтепроводе «Дружба».
Обновлено в 09:27
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

Дмитрий Хрусталев известен как шоумен и юморист, участник шоу Comedy Club и Comedy Woman, соведущий программы "Вечерний Ургант".
Обновлено в 09:54
Происшествия

Судебные приставы опечатали здание театра у Никитских ворот в Москве

«Судебный пристав-исполнитель прибыл сегодня в театр для исполнения решения суда о приостановке его деятельности на 90 суток и опечатал его», — сказал собеседник ТАСС.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес

Разин сообщил о серьезных проблемах с психикой у Андрея Губина

Обновлено в 04:16
Авто

На рынке России стартовали продажи нового универсала Kia ProCeed

Сегодня, 30 апреля 2019 года, в России стартовали продажи модели ProCeed нового поколения в кузове шутинг-брейк.
Обновлено в 04:44
Общество

ЕСПЧ вынес первое решение по акции «Он вам не Димон»

Обновлено в 04:47
Политика

В Норвегии российских китов заподозрили в шпионаже

Норвежские ученые решили, что кит мог сбежать от российских военных.
Обновлено вчера в 06:18
Экономика

Квартальный чистый убыток «Аэрофлота» увеличился почти вдвое

«Аэрофлот» отметил, что наиболее существенное влияние на затраты в первом квартале 2019 года оказал рост расходов на топливо (+24,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в том числе за счет роста его стоимости на 10,4% в рублях по сравнению с первым кварталом 2018 года.
Обновлено в 09:01
Армия и оружие

ООН призывает создать гумкоридоры для вывода мирных жителей из Триполи

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала создать гумкоридоры для вывода мирных жителей из Триполи.
Обновлено в 09:46
Армия и оружие

Грузовик силовиков со снарядами подорвался в Донбассе, заявили в ДНР

Обновлено в 07:08
Футбол

Игбун стал лучшим игроком 26-го тура РПЛ по версии InStat Index

Нападающий Уфы Сильвестер Игбун стал лучшим футболистом 26-го тура РПЛ.
Обновлено вчера в 15:52
Политика

МВД: 86% жителей ДНР и ЛНР хотят получить российский паспорт

Российское гражданство хотят получить 86% жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, рассказал представитель ГУ МВД РФ по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 09:51
Общество

Трубы «Северного потока-2» начали укладывать в российских водах

Строители начали укладку газопровода «Северный поток-2» в российских территориальных водах.
Обновлено в 09:50
Политика

Зеленский официально стал избранным президентом Украины

Обновлено в 07:05
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