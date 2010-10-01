Экономика

ТАССТАССЧистая прибыль «Русгидро» в I полугодии упала на 16,6%

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Генерирующая компания "Русгидро" в I полугодии 2019 года снизила чистую прибыль по МСФО, приходящуюся на акционеров, на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 31,1 млрд рублей, следует из отчета компании.
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Чистая прибыль «Русгидро» сократилась на 7 миллиардов рублей

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