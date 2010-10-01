Экономика
ТАССЧистая прибыль «Русгидро» в I полугодии упала на 16,6%
Генерирующая компания "Русгидро" в I полугодии 2019 года снизила чистую прибыль по МСФО, приходящуюся на акционеров, на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 31,1 млрд рублей, следует из отчета компании.
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Футбол
«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» попал в группу D, где встретится с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».
Lenta.ru 13:00
Футбол
РПЛ извинилась перед болельщиками «Спартака» за пост в Twitter
Пресс-служба РПЛ прокомментировала возмущенные посты болельщиков «Спартака» на пост в Twitter российской лиги, в котором запечатлен момент гол бывшего форварда «Зенита» Халка в ворота красно-белых.
Матч ТВ 20:06
Политика
Зеленский назначил генпрокурором Украины Рябошапку
Украинский лидер Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором Украины Руслана Рябошапку.
RT на русском 18:44
Игры
Pokemon Masters: на смартфонах вышла новая игра про покемонов
Pokemon Masters стала ещё одной мобильной игрой про карманных монстров.
REGNUM 13:00
Финансы
Просрочка по кредитам россиян подбирается к кризисному уровню - исследование
Уровень возникновения просроченной задолженности по кредитам россиян вырос до 1,6-1,7%, что сопоставимо с показателями предкризисных месяцев 2014 года, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
ПРАЙМ 20:20
Технологии
Целую серию пассажирских электрических речных судов разработали в России
Российская компания "НПК Морсвязьавтоматика" разработала целую линейку пассажиров судов на электротяге, в том числе, скоростных, рассказал РИА Новости директор предприятия Андриан Правдин.
ПРАЙМ 20:20
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о начале обмена пленными с Россией
Новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка проинформировал о начале обмена пленными с российской стороной.
Газета.Ru 20:16
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса 05:37
Футбол
Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в пятницу, 30 августа.
Sport24.ru 17:07
Общество
СМИ назвали число неработающих россиян предпенсионного возраста
Всего же на 1 января этого года, по данным Росстата, в стране проживали 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин предпенсионного возраста - в общей сложности 10,1 млн человек.
Российская газета 02:07
Происшествия
В США заснувшая в машине женщина проспала ее угон
В США полиция Нью-Джерси заявила, что угонщик, вероятно, высадил заснувшую 80-летнюю женщину из припаркованной машины перед тем, как украл транспортное средство.
Газета.Ru 19:04
Кино
Умер французский актёр Мишель Омон
Французский актёр Мишель Омон скончался на 83-м году жизни.
RT на русском 11:57
Авто
Новый кроссовер Maxus D60 выйдет за пределы Китая
Топовый вариант оценили в 167 800 юаней. В эквиваленте стоимость кроссовера варьируется от 870 тыс. до 1,56 млн рублей.
Tvoe-avto.com 14:17
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.
Известия 04:50
Футбол
«Заря» сыграла вничью с «Эспаньолом» и покинула Лигу Европы
В ответном матче квалификации ЛЕ украинская "Заря" сыграла вничью с "Эспаньолом". Дальше за счет домашней победы 3:1 прошли испанцы.
Soccer.ru 15:14
Здоровье
Диетолог назвала три наиболее полезных осенних продукта
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о трёх осенних плодах, являющимися наиболее полезными.
ИнфоСМИ 12:02
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета 20:00
Авто
Scania поставила новые мусоровозы на Кавказ
Разумеется, все машины уже с кабинами нового поколения, а их двигатели отвечают экологическим нормам Евро-5.
Авторевю 16:14
Происшествия
Спасатели эвакуировали двоих немецких альпинистов с Эльбруса
В горах Кабардино-Балкарии туристам из Германии понадобилась помощь спасателей. У альпинистов были зафиксированы симптомы горной болезни.
Российская газета 19:01
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 27 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
RT на русском 20:29
Экономика
Роспотребнадзор попросил ввести маркировку БАДов и спортивного питания
Роспотребнадзор предлагает распространить обязательную маркировку на биологически активные добавки (БАД), спортивное питание и питьевую воду.
РБК 14:58
Театры
В Пермском театре оперы и балета назначен генеральный директор
Исполнительный директор Пермской оперы Андрей Борисов назначен гендиректором театра.
Рифей-Пермь 15:00
Музыка
Пригожин поддержал Киркорова после скандала на «Новой волне»
Иосиф Пригожин призвал не осуждать Филиппа Киркорова, устроившего накануне скандал на «Новой волне».
Телепрограмма 09:24