Экономика
Чистая прибыль «Русала» выросла на 39%АБН 01:14
Чистая прибыль «Русала» за 2018 год значительно выросла и достигла 1.698 млрд долларов США, следует из данных финансовой отчетности компании. Согласно данным отчетности по международным стандартам, нормализованная чистая прибыль по итогам 2018 года выросла на 7,8% и составила 1,695 млрд. долларов.
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Мировой суд города Кисловодска на полтора года лишил прав бойца ММА Александра Емельяненко, отказавшегося при задержании пройти освидетельствование на состояние опьянения.
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Илон Маск высоко оценил российскую ракету-носитель «Ангара»
Обновлено в 17:16
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Собчак и Виторган официально объявили о расставании
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Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на чемпионате мира
Российские биатлонисты Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов заняли четвертое место в смешанной эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
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Семак: «Зенит» не смог ничего создать во втором тайме матча ЛЕ с «Вильярреалом»
Игра петербургского футбольного клуба "Зенит" ухудшилась во втором тайме встречи с испанским "Вильярреалом", футболисты российского клуба не смогли ничего создать, чтобы рассчитывать на победу.
Обновлено в 15:40
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В Подмосковье убит хозяин частного дома
В Щелковском районе Подмосковья четверо неизвестных злоумышленников ворвались в частный дом и убили одного из его хозяев.
Обновлено в 16:03
Происшествия
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Происшествия
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Визитеры "в черных куртках" не представились и вошли в квартиру, несмотря на попытки матери журналиста их выгнать.
Обновлено в 12:55
Политика
Великобритания ужесточила правила выдачи инвестиционных виз
В прошлом году россияне получили 29 виз, а в 2017-м — 46. В конце прошлого года Великобритания приостановила выдачу инвестиционных виз.
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Климкин назвал Крым «худшей версией диктатуры»
Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил на пресс-конференции в агентстве «Укринформ», что Крым — это «худшая версия России».
Обновлено в 13:53
Происшествия
В «Газпроме» назвали полным аутом хищение на газопроводе в Приозерске
Член правления "Газпрома" Сергей Прозоров резко раскритиковал подчиненных из-за ситуации с газопроводом в городе Приозерске Ленинградской области.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
Россия и Индия подписали контракт на лизинг атомной подлодки
Россия и Индия подписали контракт на передачу в лизинг индийским военным на 10 лет российской атомной подлодки, сообщают СМИ со ссылкой на индийское оборонное ведомство.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие
Новое перемирие в Донбассе вступит в силу 8 марта
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Обновлено в 10:55
Футбол
Феллаини завершил карьеру в сборной Бельгии
31-летний Маруан Феллаини провел 87 матчей за сборную Бельгии, забил 18 мячей и сделал четыре результативные передачи.
Обновлено в 16:21
Политика
Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта
Российский президент Владимир Путин поздравил россиянок с 8 марта, отметив их душевную щедрость и созидательность.
Обновлено в 16:39
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Читатели Marca выбрали для «Реала» следующее звёздное подписание
Мадридское издание Marca провело опрос среди болельщиков "Реала" относительно следующего звёздного подписания "королевского" клуба.
Обновлено в 14:06
Политика
Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме
Ранее в сентябре 2018 года Наталья Поклонская сообщала, что пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции предстоит пятерым депутатам Госдумы.
Обновлено в 04:38
Футбол
Стадион «Волгоград Арена» болельщики признали лучшим в 2018 году
«Волгоград Арена» одержала более чем уверенную победу в голосовании, отрыв от других стадионов колоссальный.
Обновлено в 13:18
Хоккей
«Салават Юлаев» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина
Обновлено в 13:17