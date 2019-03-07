Экономика

Чистая прибыль «Русала» выросла на 39%АБН 01:14

Чистая прибыль «Русала» за 2018 год значительно выросла и достигла 1.698 млрд долларов США, следует из данных финансовой отчетности компании. Согласно данным отчетности по международным стандартам, нормализованная чистая прибыль по итогам 2018 года выросла на 7,8% и составила 1,695 млрд. долларов.
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Чистая прибыль «Русала» за 2018 год выросла на 39%

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Чистая прибыль «Русала» по МСФО в 2018 г выросла на 39%

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