Экономика
Чистая прибыль «Русала» по МСФО в I квартале сократилась на 49,8%ТАСС вчера в 20:33
Чистая прибыль в I квартале сократилась на 49,8%, до $273 млн, сообщается в финансовом отчете компании, распространенном во вторник на Гонконгской фондовой бирже (HKEx).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:15, Ашберн
Гаджеты
В WhatsApp обнаружили уязвимость для программ слежки
В приложении мессенджера WhatsApp содержится уязвимость, которая делает возможным использование программ слежения за пользователями, пишет The Financial Times со ссылкой на экспертов и команду мессенджера.
Обновлено в 03:39
Религия
Куйвашев пригласил сторонников и противников храма в сквере в Екатеринбурге на переговоры
Обновлено в 02:00
Политика
В Раде оценили последствия разрыва отношений с Россией
При разрыве отношений с Москвой Киев останется без "помощи с Востока", заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 00:45
Авто
Kia показала молодежный кроссовер, который может добраться до России
Корейский автопроизводитель опубликовал пару изображений нового, самого компактного в глобальной модельной линейке Kia кроссовера, который будет показан публике летом этого года.
Обновлено в 01:30
Авто
Пикап Ram оснастили 0,2-литровым двигателем от газонокосилки
Житель США разместил на своем канале запись, на которой можно рассмотреть достаточно «зрелый» экземпляр пикапа Dodge Ram, особенностью которого стал двигатель от газонокосилки.
Обновлено в 01:23
Кино
Появился тизер заключительной серии «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал тизер заключительной серии последнего сезона сериала "Игра престолов". Видео было опубликовано на YouTube.
Обновлено вчера в 02:40
Шоу-бизнес
Размер назначенной пенсии приятно удивил певицу Лолиту
Певица Лолита Милявская рассказала своим поклонникам, что была приятно удивлена размером назначенной ей пенсии.
Обновлено вчера в 16:49
Армия и оружие
Украинские военные корабли вошли в территориальные воды России
Украинским военным кораблям удалось войти в территориальные воды России.
Обновлено вчера в 12:42
Общество
Эксперты Росконтроля назвали лучших производителей молока
Под проверку попали семь торговых марок: «Красная цена», «Честное молоко», «Агуша», «Село Зеленое», «Дмитровский молочный завод», «36 копеек» и «Простоквашино».
Обновлено в 04:02
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем
В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 18:11
Здоровье
В ВОЗ нашли связь между грудным вскармливанием и детским ожирением
Грудное вскармливание может предотвратить развитие ожирения у детей, говорится в исследовании Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Обновлено в 03:47
Происшествия
Два самолета столкнулись в небе над Аляской
В американском штате Аляска в результате крушения двух гидросамолетов погибли пять человек.
Обновлено вчера в 22:05
Политика
Американская полиция вошла в посольство Венесуэлы в Вашингтоне
Американские полицейские проникли в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне, где находятся сторонники действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 21:27
Футбол
Дзюба стал лучшим игроком 28-го тура РПЛ
Обновлено в 02:44
Общество
Дачную амнистию продлят до 2022 года
Сегодня председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 03:42
Наука
Психологи: бодрить могут даже мысли о кофе
Бодрящее воздействие кофе проявляется настолько ярко, что мозг тесно ассоциирует его с повышенным вниманием и концентрацией.
Обновлено в 02:51
Кино
Новый ляп нашли в «Игре престолов»
В Сети зрители поделились новым найденным ляпом из промо-ролика к пятой серии финального сезона "Игры престолов", пишет The Sun.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Фигурант дела о загрязнении «Дружбы» потребовал проверить терминал «Транснефти»
Основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев, объявленный российскими властями в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба», потребовал проверить терминал «Транснефть-Дружбы».
Обновлено вчера в 20:27
Шоу-бизнес
Семью Алсу подозревают в давлении на владельцев формата «Голос. Дети»
Напомним, последний сезон шоу закончился скандалом: с небывалым отрывом от соперников победила Микелла Абрамова, дочь популярной певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено 12 мая в 08:36
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Доренко
Радиостанция "Говорит Москва" закрыла авторскую программу Сергея Доренко "Подъем".
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали новую фотографию сына
Как писала «Новая Кубань» ранее, первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет утром 6 мая в поместье Фрогмор.
Обновлено вчера в 03:34
Авто
УАЗ пообещал, что новый «Патриот» будет только лучше
Первым, получившим переднюю панель в современном нынешнем представлении стал УАЗ-3160, известный нам всем как «Патриот».
Обновлено вчера в 11:23
Политика
США подготовили санкции против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Обновлено вчера в 10:48
Путешествия
Федор Конюхов установил сразу несколько мировых рекордов
Известный российский путешественник Федор Конюхов установил ряд мировых рекордов Сразу несколько мировых рекордов установил знаменитый российский путешественник Федор Конюхов во время кругосветной экспедиции на весельной лодке "Акрос".
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
Суд вынес приговор бывшему главному налоговику Тюменской области
Экс-глава УФНС по Тюменской области Тамара Зыкова получила за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) штраф в 50 тысяч рублей.
Обновлено в 00:23
Транспорт
Железнодорожное сообщение с Брюсселем обесточено из-за вандалов
Железнодорожное сообщение с Брюсселем во вторник утром оказалось полностью прервано в результате поджога установки, обеспечивающей электропитание путей, сообщила телерадиокомпания RTL.
Обновлено в 02:15