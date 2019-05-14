Экономика
Чистая прибыль «Русала» по МСФО в I квартале сократилась на 49,8%ТАСС 20:33
Чистая прибыль в I квартале сократилась на 49,8%, до $273 млн, сообщается в финансовом отчете компании, распространенном во вторник на Гонконгской фондовой бирже (HKEx).
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Прибыль Горьковского завода имени Попова упала в три раза за первый квартал года
Коммерсантъ Нижний Новгород10:22
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Украинским военным кораблям удалось войти в территориальные воды России.
Обновлено в 12:42
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Происшествия
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Полицейский выстрелил в ногу мужчине, который угрожал сотрудникам правоохранительным органов ножом, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.
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На дне Марианской впадины нашли пакет и обёртки от конфет
Американский исследователь Виктор Весково совершил погружение на дно Марианской впадины и нашёл там отходы жизнедеятельности человека.
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Российский авторынок в апреле показал снижение
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Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
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В Казани подросток пришел в школу с пистолетом и взял в заложники целый класс.
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Общество
Родителям упростили правила получения детских пособий
В России 12 мая вступил в силу закон, упрощающий порядок получения детских пособий на первого и второго ребёнка.
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