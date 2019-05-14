Экономика

Чистая прибыль «Русала» по МСФО в I квартале сократилась на 49,8%ТАСС 20:33

Чистая прибыль в I квартале сократилась на 49,8%, до $273 млн, сообщается в финансовом отчете компании, распространенном во вторник на Гонконгской фондовой бирже (HKEx).
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Чистая прибыль «Русала» по МСФО в I квартале сократилась на 49,8%

ТАСС20:33

Чистая прибыль «Русала» по МСФО в I квартале сократилась в 2 раза, до $273 млн

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