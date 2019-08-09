Экономика

Чистая прибыль «Русала» по МСФО сократилась в 1,7 разаКоммерсантъ вчера в 21:53

Чистая прибыль «Русала» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2019 года снизилась в 1,7 раза, до $558 млн. Скорректированная EBITDA компании сократилась в 2,1 раза, до $528 млн, следует из отчетности (.pdf), опубликованной на Гонконгской фондовой бирже.
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