Чистая прибыль «Русала» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2019 года снизилась в 1,7 раза, до $558 млн. Скорректированная EBITDA компании сократилась в 2,1 раза, до $528 млн, следует из отчетности (.pdf), опубликованной на Гонконгской фондовой бирже.

Чистая прибыль «Русала» по МСФО сократилась в 1,7 раза

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