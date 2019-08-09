Чистая прибыль «Русала» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2019 года снизилась в 1,7 раза, до $558 млн. Скорректированная EBITDA компании сократилась в 2,1 раза, до $528 млн, следует из отчетности (.pdf), опубликованной на Гонконгской фондовой бирже.

Чистая прибыль «Русала» по МСФО сократилась в 1,7 раза

Происшествия К сотрудникам ФБК пришли с обысками К сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади пришли с обысками.

Шоу-бизнес Муж Наташи Королевой оценил Кристину Асмус в кружевном белье Очень примечательный, с юмором комментарий оставил супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко.

Политика Царские долги: французский депутат требует российские деньги Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.

Политика Украина впустила российский самолет в свое воздушное пространство Напомним: на Украине действует запрет на пролеты самолетов России, это первый с 2015 года случай, когда страна разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.

Политика Совфед разработает законопроект о местах для митингов Законопроект о местах для митингов разработает временная комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.

Гаджеты Huawei представила собственную операционную систему Китайская компания Huawei на конференции для разработчиков представила собственную операционную систему HarmonyOS, передает корреспондент РИА Новости.

Здоровье Загадочная болезнь превратила тело молодого человека в шар Молодой индиец Суджит Кумар 12 лет страдает от загадочной болезни, из-за которой его живот раздулся до аномальных размеров, сообщает Daily Mail.

Шоу-бизнес В Москве прощаются с Вилли Токаревым В храме Святителя Николая в московских Котельниках утром 9 августа началось прощание с Вилли Токаревым.

Шоу-бизнес Делона положили в клинику в Швейцарии после инсульта Французский актер Ален Делон проходит лечение в Швейцарии после перенесенного инсульта.

Политика В МИД КНР призвали США прекратить вмешиваться в дела Гонконга Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что американские власти должны немедленно прекратить вмешиваться в происходящее в Гонконге и во внутренние дела КНР.

Происшествия Троих пешеходов сбили в Петербурге, одного зажало под машиной После столкновения двух автомобилей одна из машин сбила троих пешеходов. Молодого мужчину зажало под колесами иномарки.

Общество Стала известна зарплата космонавтов в России Стоит отметить, что в пресс-службе сослались на зарплаты, указанные в «Положении о материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации».

Кино Маколей Калкин показал, как будет выглядеть в перезапуске «Один дома» Звезда американского фильма опубликовал в своем Instagram фото, которым проиллюстрировал образ героя "Одного дома" Кевина Маккалистера в современности.

Происшествия ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.

Экономика Россияне стали реже покупать дешевые лекарства Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей — показали падение.

Политика Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.

Общество Минкультуры предложило запретить приносить еду в кино Подготовленные Минкультуры поправки в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ» предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.

Общество В России впервые замечен сельдяной король Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.

Политика На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.

Шоу-бизнес Рики Мартин впервые показал лицо дочери Певец Рики Мартин перестал скрывать лицо семимесячной дочери Люсии.

Экономика «Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.

Общество Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».

Политика В сенат Италии внесут резолюцию о недоверии премьеру страны Итальянская партия «Лига» заявила о намерении внести на рассмотрение верхней палаты парламента резолюцию о недоверии премьер-министру страны Джузеппе Конте.

Происшествия Дело об экстремизме завели на барнаульца за видео семилетней давности На жителя Барнаула возбудили уголовное дело из-за видео, которое он выложил 7 лет назад.