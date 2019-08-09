Экономика
Чистая прибыль РУСАЛа в I полугодии сократилась на $400 млнNews.ru 00:40
Чистая прибыль РУСАЛа за первое полугодие 2019 года сократилась с $952 млн до $558 млн по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Это следует из финансовой отчётности компании, опубликованной на сайте биржи в Гонконге. Скорректированная EBITDA компании сократилась до $528 млн.
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Миллеровосельмаш в I полугодии сократило чистую прибыль в 4,7 раза на фоне роста себестоимости и расходов
Интерфакс - Россиявчера в 04:51
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