Экономика
Чистая прибыль «Русала» по МСФО сократилась в 1,7 разаКоммерсантъ вчера в 21:53
Чистая прибыль «Русала» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2019 года снизилась в 1,7 раза, до $558 млн. Скорректированная EBITDA компании сократилась в 2,1 раза, до $528 млн, следует из отчетности (.pdf), опубликованной на Гонконгской фондовой бирже.
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Миллеровосельмаш в I полугодии сократило чистую прибыль в 4,7 раза на фоне роста себестоимости и расходов
Интерфакс - Россиявчера в 04:51
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