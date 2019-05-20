Экономика

Чистая прибыль «РусАгро» по МСФО в I квартале выросла в 7 разВести.Финанс 04:19

Группа "РусАгро" в 2018 г. увеличила чистую прибыль по МСФО в 2,3 раза по сравнению с предыдущим годом до 12,8 млрд руб.
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«Каркаде» в 1 квартале увеличила лизинговые продажи Land Rover почти в два раза

Автостат04:22

Агрохолдинг Мошковича увеличил выручку в два раза

Ведомости08:04

Рекомендация по распискам «Русагро» - «держать»

ПРАЙМ07:37

Высокая долговая нагрузка «РусАгро» может вызвать снижение дивидендных выплат

Finam.Ru10:20

Чистая прибыль компании «Русагро» выросла в 7 раз. Акции подорожали на 6%

РБК10:19

Чистая прибыль «РусАгро» по МСФО в I квартале выросла в 7 раз

Вести.Финанс04:19

Чистая прибыль «Русагро» в 1-м квартале увеличилась в 6,8 раза

Финмаркет03:38
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Музыка

Опубликованы результаты зрительского голосования на Евровидении

На официальном сайте Евровидения-2019 опубликованы результаты зрительского голосования.
Обновлено в 13:10
Армия и оружие

В России анонсируют создание авиаполка для истребителей Су-57

Новые авиаполки будут специально сформированы для истребителей Су-57.
Обновлено в 09:43
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Полезно сосредоточиться на решении серьезных финансовых проблем.
Обновлено вчера в 20:50
Общество

ФАС предложила лишать свободы вступивших в картель сроком до 6 лет

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подготовила законопроект об увеличении срока тюремного наказании для владельцев и топ-менеджеров компаний, вступивших в умышленный картельный сговор, сообщает во вторник газета "Ведомости".
Обновлено в 20:27
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове

Обновлено в 09:39
Энергетика

«Газпром энергохолдинг» и «Ренова» не объединяют активы

«Газпром энергохолдинг» и «Ренова» Виктора Вексельберга приостановили переговоры о слиянии компании с «Т плюсом» (входит в «Ренову»), поскольку «Ренова» не согласилась с результатами оценки генерирующей компании, сообщил в понедельник гендиректор «дочки» «Газпрома» Денис Федоров.
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес

Молодой муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо дочки

Супруг Леры Кудрявцевой поделился трогательным фото маленькой дочки. Игорь Макаров впервые показал лицо девятимесячной Маши.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес

Изгнанная невестка разгромила квартиру Марии Шукшиной, сообщили СМИ

Обновлено в 10:12
Космос

НПО имени Лавочкина до 1 июня начнет изготовление топливных баков для модуля «Наука»

Изготовление новых топливных баков для многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", который должен отправиться к Международной космической станции в 2020 году, начнется в НПО им. С. А. Лавочкина до 1 июня.
Обновлено в 18:22
Происшествия

Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Общество

Захар Прилепин избил поэта из Владивостока

Обновлено в 06:26
Политика

Кадыров разочаровался в Зеленском после слов о Крыме

Обновлено в 11:48
Футбол

Агент Бэйла исключил добровольный уход футболиста из «Реала»

Агент Гарета Бэйла на фоне слухов ухода футболиста из «Реала» продолжает настаивать, что валлиец счастлив в мадридском клубе.
Обновлено в 20:14
Политика

Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Пожар в автосалоне Кемерова ликвидировали

Пожар в автосалоне Huyndai на проспекте Октябрьском в Кемерове ликвидирован. Ведутся работы по проливке конструкций сгоревшего здания.
Обновлено в 13:25
Экономика

Глава Минтруда пообещал увеличить МРОТ

Глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что в России увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ) после пересмотра потребительской корзины.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Особняк полковника-миллиардера из ФСБ сделан в стиле Белого дома

Обновлено в 08:12
Экономика

В аэропорту Кызыла планируют открыть международный пункт пропуска

Международный пункт пропуска планируется открыть в аэропорту Кызыла в целях развития туризма в Туве.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес

Елена Степаненко загнала Евгения Петросяна в долги

Из-за Елены Степаненко Евгений Петросян погряз в долгах. Об этом изданию «СтарХит» рассказал адвокат Петросяна Сергей Жорин.
Обновлено в 04:47
Интернет

Хакерский форум OGusers сам подвергся атаке

Еще 12 мая администратор OGusers объяснял участникам, что из-за сбоя жесткого диска были стерты за несколько месяцев личные сообщения, сообщения на форуме и очки престижа, и что он восстановил резервную копию с января 2019 года, но более ранней нет.
Обновлено в 05:57
Общество

Нодар Шония застроит бывший авторынок Барнаула жильем

Барнаульский предприниматель Нодар Шония выкупил территорию авторынка на Павловском тракте около гипермаркета METRO.
Обновлено в 02:01
Кино

Онлайн-кинотеатры обяжут отчитываться о показах и зрителях

Новые поправки обяжут сдавать данные онлайн-кинотеатры, а также другие интернет-сервисы и сайты, которые показывают фильмы.
Обновлено в 08:35
Политика

Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН

"Господин председатель, Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания", — сказал Аллен, фактически перебив Небензю на полуслове.
Обновлено в 15:53
Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Обновлено в 04:01
Гаджеты

В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei

Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено в 03:26
Транспорт

«Аэрофлот» предупредил об отмене ряда рейсов в Италию из-за забастовки

Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:57
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов

В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Музыка

Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на «Голос. Дети»

Обновлено в 15:02
Авто

Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
Обновлено в 18:43
Политика

Усманов заявил о непричастности к увольнению журналистов «Коммерсанта»

Глава USM Алишер Усманов не имеет отношения к увольнению журналистов газеты «Коммерсантъ».
Обновлено в 11:58
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