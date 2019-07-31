Экономика

Чистая прибыль «Россетей» по РСБУ в 1 полугодии выросла в 2,9 разаFinam.Ru 31 июля в 05:04

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Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ в 1 полугодии 2019 года выросла в 2,9 раза - до 123,148 млрд рублей, сообщается в материалах компании.
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