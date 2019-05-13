Экономика
Чистая прибыль «Роснефти» выросла в I квартале в 1,6 разаRambler News Service 09:57
Выручка выросла на 20,6% и достигла 2,077 трлн руб. Рост выручки обусловлен ростом объемов реализации нефти и нефтепродуктов (на 7,6%), а также повышением цен на нефть в рублевом выражении (на 12,7%) на фоне ослабления обменного курса, поясняет "Роснефть".
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