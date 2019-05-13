Чистая прибыль «Роснефти» выросла в I квартале в 1,6 разаRambler News Service 09:57

Выручка выросла на 20,6% и достигла 2,077 трлн руб. Рост выручки обусловлен ростом объемов реализации нефти и нефтепродуктов (на 7,6%), а также повышением цен на нефть в рублевом выражении (на 12,7%) на фоне ослабления обменного курса, поясняет "Роснефть".

Чистая прибыль «Роснефти» выросла в I квартале в 1,6 раза

Экономика ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.

Политика Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США Российский сенатор Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.

Политика Зеленского призвали присягнуть националистам Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.

Политика Климкин поставил ЕС ультиматум из-за антироссийских санкций Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если европейские страны ослабят санкционное давление на Москву, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Кино Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.

Происшествия Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.

Происшествия СК возбудил дело после инцидента с вооруженным школьником в Казани Уголовное дело о незаконном лишении свободы школьников возбудили в Татарстане после того, как ученик пришел в гимназию с пневматическим пистолетом и кухонным ножом.

Политика Трамп захотел встретиться с Путиным Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости допустил, что вопрос будущей встречи Путина и Трампа может обсуждаться в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи.

Политика Бывший замминистра финансов КНР получил 15 лет с конфискацией Бывшего замминистра финансов Китая Чжан Шаочуня приговорили к 15 годам тюрьмы, конфискации имущества и штрафу в 6 млн юаней ($882 тыс.).

Шоу-бизнес Дмитрий Назаров проигнорировал похороны матери Марии Порошиной Похороны матери Марии Порошиной прошли 4 мая, и на панихиде присутствовали многие коллеги Наталии Красноярской.

Общество Проект о праве братьев и сестер учиться в одной школе внесен в ГД В Госдуму внесен законопроект, который предлагает закрепить право преимущественного приема детей в начальные классы общеобразовательной школы, где уже учатся их братья и сестры.

Футбол Стала известна дата объявления о переходе Азара в «Реал» Мадридский "Реал" объявит о переходе полузащитника лондонского "Челси" Эдена Азара после финала Лиги Европы.

Политика Китай ввел ответные пошлины на товары из США 5 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон повысит пошлины с 10% до 25% в отношении продукции из Китая на общую сумму $200 млрд из-за того, что торгово-экономические переговоры с Пекином «продвигаются очень медленно».

Политика Против Порошенко начали расследование о давлении на судей Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование о возможном вмешательстве действующего президента Петра Порошенко в работу судебных органов.

Кино Вышел тизер финальной серии «Игры престолов» В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».

Общество Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.

Авто Citroen представил второй юбилейный концепт Компания Citroen рассекретила второй из двух анонсированных ранее концепт-каров.

Происшествия В Ленобласти алабай покусал трехлетнего ребенка В какой-то момент мальчик подошел к собаке – она набросилась на него и укусила несколько раз в область головы.

Музыка Шнуров прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети» Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.

Энергетика PDVSA с начала года сократила долг перед «Роснефтью» на $500 млн Долг венесуэльской PDVSA перед «Роснефтью» в первом квартале сократился с $2,3 млрд до $1,8 млрд, рассказал на конференц-коле по итогам отчетности «Роснефти» за первый квартал 2019 года первый вице-президент компании Павел Федоров, передает корреспондент РБК.

Хоккей Россия — Чехия 2:0 (2-й перерыв) Сборная России по хоккею открыла счёт в матче группового этапа чемпионата мира с Чехией.

Футбол Федун может назначить Цорна спортивным директором «Спартака» Комментатор Нобель Арустамян заявил о возможном назначении Томаса Цорна на пост спортивного директора «Спартака».