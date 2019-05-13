Экономика
Чистая прибыль «Роснефти» выросла почти на 62% в I квартале 2019OilCapital.ru 12:15
Рост по равнению аналогичным периодом прошлого года обусловлен ростом объемов реализации нефти и нефтепродуктов, ростом мировых цен на нефть при ослаблении курса российской валюты. Показатель EBITDA вырос в 1,4 раза в годовом исчислении — до 548 млрд руб. с ростом маржи по показателю до 26%.
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