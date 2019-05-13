Энергетика
Чистая прибыль «Роснефти» выросла почти на 62% в I квартале 2019OilCapital.ru вчера в 12:15
Рост по равнению аналогичным периодом прошлого года обусловлен ростом объемов реализации нефти и нефтепродуктов, ростом мировых цен на нефть при ослаблении курса российской валюты. Показатель EBITDA вырос в 1,4 раза в годовом исчислении — до 548 млрд руб. с ростом маржи по показателю до 26%.
Читать в источнике
Оценить
В 2018 году компания снизила объем долгосрочных торговых предоплат и чистого финансового долга более чем на 14 млрд долларов. В текущем квартале мы ставим задачу по снижению этих показателей на сумму не менее 2 млрд долларов.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:15, Ашберн
Гаджеты
В WhatsApp обнаружили уязвимость для программ слежки
В приложении мессенджера WhatsApp содержится уязвимость, которая делает возможным использование программ слежения за пользователями, пишет The Financial Times со ссылкой на экспертов и команду мессенджера.
Обновлено в 03:39
Политика
Евросоюз потребовал от Зеленского выплаты долгов Украины
Еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан назвал две основные проблемы, с которыми предстоит столкнуться выбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 08:50
Транспорт
Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права
В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Общество
Дачную амнистию продлят до 2022 года
Сегодня председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 03:42
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем
В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 18:11
Гаджеты
«Ростелеком» выбрал трех поставщиков смартфонов на российской ОС
"Ростелеком" выбрал трех поставщиков 100 тысяч смартфонов на базе отечественной мобильной операционной системы Sailfish для проекта "Доверенная мобильная среда", следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Российский школьник захватил заложников из-за неразделенной любви
Недостаток родительского внимания и неразделенная любовь стали причинами инцидента в казанской гимназии, где школьник захватил в заложники целый класс вместе с учительницей.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес
Фотографии Малышевой и Эрнста с тайного крещения сына появились в Сети
Из опубликованного снимка следует, что крещение ребенка состоялось 11 мая в замке Мариенбург.
Обновлено в 02:23
Наука
Аспирин оказался способен вызвать внутричерепное кровоизлияние
Ученые из медицинского колледжа Университета Чанг Гун в Тайване выяснили, что даже низкие дозы аспирина увеличивают риск возникновения внутричерепного кровоизлияния.
Обновлено в 01:47
Общество
Эксперты Росконтроля назвали лучших производителей молока
Под проверку попали семь торговых марок: «Красная цена», «Честное молоко», «Агуша», «Село Зеленое», «Дмитровский молочный завод», «36 копеек» и «Простоквашино».
Обновлено в 04:02
Кино
14 мая стартует 72 Каннский кинофестиваль
Каннский кинофестиваль славится своей любовью к звездным именам. В 2019 году конкурс сложился многообещающий.
Обновлено в 01:44
Общество
Названы вакансии мая с самыми большими зарплатами
Сегодня самые привлекательные вакансии предполагают зарплату выше 200 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 20:15
Шоу-бизнес
Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой
Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
Аэропорт Казани эвакуировали из-за сообщения о бомбе в самолете
Пассажиры и персонал международного аэропорта Казань были эвакуированы вечером из-за сообщения о заложенной в самолете бомбе, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь воздушной гавани Адель Гатауллин.
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия
Летевший в Самару SSJ100 вернулся в Москву
Обновлено вчера в 02:02
Общество
В кабмине поддержали поправки о демонстрации свастики в кино
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона, который допускает использование нацистской символики в учебно-просветительских целях.
Обновлено в 02:41
Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Обновлено вчера в 10:48
Религия
Куйвашев пригласил сторонников и противников храма в сквере в Екатеринбурге на переговоры
Обновлено в 02:00
Авто
Российский авторынок в апреле показал падение
Обновлено вчера в 06:57
Политика
США подготовили санкции против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
Суд вынес приговор бывшему главному налоговику Тюменской области
Экс-глава УФНС по Тюменской области Тамара Зыкова получила за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) штраф в 50 тысяч рублей.
Обновлено в 00:23
Происшествия
Официант в Нью-Йорке вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов
Обновлено вчера в 22:32
Общество
Роскачество проверило плавленые сыры
Обновлено в 01:28
Транспорт
Билеты для детей в поезда начали выдавать по новым правилам
Кстати, бесплатно провозить в поезде дальнего следования взрослый пассажир может одного ребенка в возрасте до пяти лет, если он не занимает отдельное место.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Бритни Спирс насильно удерживали в психиатрической больнице
Американская поп-певица Бритни Спирс заявила, что ее насильно удерживали в психиатрической больнице.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Фигурант дела о загрязнении «Дружбы» потребовал проверить терминал «Транснефти»
Основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев, объявленный российскими властями в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба», потребовал проверить терминал «Транснефть-Дружбы».
Обновлено вчера в 20:27