Энергетика
Чистая прибыль «Роснефти» в первом полугодии выросла на 9%News.ru 03:25
Согласно международным стандартам финансовой отчётности (МСФО), чистая прибыль корпорации «Роснефть» выросла за период с января по июнь 2019 года на 9,1% по сравнению с прошлогодними показателями за аналогичный период и составила 325 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:39, Ашберн
Политика
В Молдавии заявили о неготовности к визиту Шойгу
Предстоящий визит министра обороны России Сергея Шойгу в Кишинев может носить только частный характер, поскольку правительство Молдавии не предупредили о встрече заранее, сообщила премьер-министр страны Майя Санду.
Обновлено в 08:22
Футбол
Семак дисквалифицирован на два матча чемпионата России
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера санкт-петербургского "Зенита" Сергея Семака на два матча чемпионата России, один из которых - условно, за оскорбление арбитров матча шестого тура премьер-лиги с грозненским "Ахматом", заявил глава КДК Артур Григорьянц.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес
Федосеевой-Шукшиной стало плохо на отдыхе в Болгарии
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Кино
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Обновлено в 04:25
Общество
В 2019 году кадастровую стоимость недвижимости установят в 65 регионах
В 2019 году 65 регионов России приступили к проведению государственной кадастровой оценки согласно 237-ФЗ.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Неизвестный поджег мужчину на юге Москвы
Неизвестный поджег мужчину в районе Восточное Бирюлево в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:23
Происшествия
В Турции девочку из России засосало в трубу бассейна
В турецком отеле 12-летняя девочка из России застряла в трубе бассейна. Когда ребенка вытащили, он впал в кому.
Обновлено вчера в 01:52
Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию
Обновлено в 10:12
Политика
Путин: работы на участке «Северного потока — 2» в Финляндии завершены
Президент России Владимир Путин объявил, что работы на финляндском участке проекта «Северный поток — 2» завершены.
Обновлено в 11:35
Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено вчера в 11:03
Космос
Американский астронавт раскритиковал робота «Федора»
Обновлено в 02:19
Происшествия
Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества
Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Общество
РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей
Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.
Обновлено в 10:09
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Технологии
Искусственный интеллект помогает ставить точный диагноз
Цифровизация медицины предполагает еще и улучшение качества предоставляемых услуг и одним из наиболее интересных решений в этой области является использование искусственного интеллекта.
Обновлено в 10:22
Политика
Раскрыты детали переговоров Путина и Зеленского по возвращению моряков
Россия и Украина находятся на финальной стадии обсуждения обмена лицами, удерживаемыми на территории обеих сторон, — в частности, речь идет о возвращении задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинских моряков.
Обновлено в 07:17
Кино
Стали известны название и дата выхода нового фильма о Джеймсе Бонде
Новый фильм об агенте британской разведки Джеймсе Бонде получил название No time to die («Не время умирать»).
Обновлено вчера в 16:35
Наука
В Марокко обнаружили останки самого древнего стегозавра в мире
Останки самого древнего стегозавра из когда-либо найденных в мире обнаружены в горах Марокко, сообщается в пресс-релизе музея естественной истории в Лондоне.
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие
Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов США
Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за планов США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности постпреда при международной организации Дмитрий Полянский.
Обновлено в 01:06
Авто
Volkswagen вывел в продажу недорогой кроссовер Jetta VS5
Компания Volkswagen объявила старт продаж нового недорогого кроссовера Jetta VS5.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Самолет главы МИД Германии сломался перед вылетом в Москву
Обновлено в 11:30
Общество
Миллиарды за гниль и плесень — как мэрия Москвы кормит «повара Путина»
От Кремля до инвалидов В 2019 году многочисленные компании, прямо или косвенно связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, получили от государства 34 млрд рублей по контрактам на организацию питания в различных бюджетных учреждениях, подсчитало издание Baza.
Обновлено в 09:48
Культура
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»
Российские летчики из аэроклуба «Первый полет» репетирует новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер».
Обновлено в 10:58
Происшествия
Следователи признали сестер Хачатурян жертвами насилия со стороны отца
Сотрудники Следственного комитета России передали адвокатам сестер Хачатурян официальное постановление об отказе возбудить уголовное дело против их отца в связи с его смертью.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Спасших ребенка в Саранске сотрудников МЧС и полиции наградят
Сотрудников МЧС и полиции, спасших ребенка, которого пытались сбросить с балкона в Саранске, представят к наградам.
Обновлено в 08:37
Транспорт
Аэропорт «Пулково» может прекратить обслуживание «России»
Компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), которая управляет петербургским международным аэропортом «Пулково», может прекратить обслуживание рейсов базового перевозчика воздушной гавани — авиакомпании «Россия».
Обновлено в 09:16
Происшествия
Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина
Генпрокуратура собирается через суд изъять в доход государства имущество семьи бывшего начальника отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве.
Обновлено в 08:44