Энергетика
Чистая прибыль «Роснефти» в первом полугодии выросла на 9%News.ru 03:25
Согласно международным стандартам финансовой отчётности (МСФО), чистая прибыль корпорации «Роснефть» выросла за период с января по июнь 2019 года на 9,1% по сравнению с прошлогодними показателями за аналогичный период и составила 325 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.
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Полугодовая прибыль владельца Sky Bet и PokerStars составила $32 млн против убытка годом ранее
Bookmaker-ratings.ruвчера в 08:36
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
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ВЦИОМ: большинство россиян не любит фотографироваться
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Суд оставил украинских моряков в СИЗО
Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы защиты на постановления Лефортовского районного суда о продлении срока арестаукраинским морякам, которые были задержаны в Керченском проливе.
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Медики рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки
Пострадавшая в турецком Бодруме российская девочка находится в глубокой коме, перевезти ее в Россию в ближайшее время невозможно, сообщил в среду главный внештатный специалист городского комитета по здравоохранению, детский анестезиолог-реаниматолог Владимир Копылов.
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Экономика
В Рослесхозе оценили ущерб от лесных пожаров
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Кубок ЛЖД. «Ак Барс» обыграл «Автомобилист», на счету Галиева 4 очка
Казанский "Ак Барс" уверенно победил у "Автомобилиста" со счетом 5:2. Дублем отметился Станислав Галиев, также голы на счету Артема Галимова, Даниса Зарипова и Эмиля Галимова.
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Армия и оружие
«Железный кулак» новых израильских БТР показали в действии
Компания-разработчик активной защиты для израильских танков Elbit Systems опубликовала видео испытаний системы активной защиты Iron Fist («Железный кулак»), установленной на бронированных машинах Eitan.
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Экономика
Трамп считает, что ФРС мешает экономическому росту США
Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на Федеральную резервную систему (ФРС) и ее главу Джерома Пауэлла за сохранение высокой процентной ставки и считает, что это мешает экономическому росту в стране.
Обновлено в 10:13
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Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии
Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 23:20
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
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Происшествия
Посольство сообщило о состоянии похищенных пиратами россиян
Ранее сообщалось, что с атакованного у берегов Камеруна судна «Мармалайта» были похищены восемь моряков, в том числе трое россиян — капитан, старший помощник и главный механик.
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«Зенит» опубликовал архивное фото Семака и Кругового
«Зенит» на своей страничке в Twitter разместил архивную фотографию, на которой запечатлены главный тренер команды Сергей Семак и защитник Данил Круговой.
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В Петербурге женщина попала в больницу после мощного прорыва трубы
Одна женщина госпитализирована после прорыва трубы горячего водоснабжения на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в администрации Невского района.
Обновлено в 10:19
Экономика
MasterCard хочет запустить переводы по номеру телефона за границу
Обновлено в 15:33 Платежная система MasterCard собирается запустить в России сервис, который позволяет переводить денежные средства с карты на карту за границу по номеру телефона.
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Армия и оружие
В ЛНР заявили, что сбили ударный беспилотник силовиков
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила у линии соприкосновения ударный беспилотный летательный аппарат украинских силовиков, заявил журналистам начальник пресс-службы оборонного ведомства Яков Осадчий.
Обновлено в 11:21