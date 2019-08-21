Энергетика

Чистая прибыль «Роснефти» в первом полугодии выросла на 9%News.ru 03:25

Согласно международным стандартам финансовой отчётности (МСФО), чистая прибыль корпорации «Роснефть» выросла за период с января по июнь 2019 года на 9,1% по сравнению с прошлогодними показателями за аналогичный период и составила 325 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.
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Чистая прибыль «Роснефти» в I полугодии выросла на 9%

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