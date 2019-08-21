Согласно международным стандартам финансовой отчётности (МСФО), чистая прибыль корпорации «Роснефть» выросла за период с января по июнь 2019 года на 9,1% по сравнению с прошлогодними показателями за аналогичный период и составила 325 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль «Роснефти» в первом полугодии выросла на 9%

Происшествия В США после массовых расстрелов задержаны 27 человек В США за две недели, прошедшие с момента расстрелов в Эль-Пасо и Дейтоне, полицейские задержали уже не менее 27 человек в возрасте от 13 до 38 лет.

Политика Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.

Гаджеты Компания Xiaomi закроет свою линейку Mi Mix Компания Xiaomi в Китае боролась за права на торговую марку Mix, но в результате проиграла суд, а значит в дальнейшем она не сможет выпускать смартфоны Mi Mix.

Политика Россия соблюдает права своих граждан, заявил Путин Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан, протестные акции в Москве не являются чем-то уникальным по сравнению с другими странами, в том числе европейскими, заявил президент РФ Владимир Путин.

Музыка Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".

Политика Макрон назвал ошибкой возможное возвращение России в G8 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России в «большую восьмерку» было бы ошибкой.

Здоровье Минздрав предлагает изменить подход к зарплате медиков Interfax-Russia.ru - Минздрав подготовил ряд предложений, в том числе по изменению подхода к заработной плате и соцподдержке медработников, чтобы к 2023 году ликвидировать дефицит кадров в первичном звене здравоохранения, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.

Политика Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".

Здоровье В поселке Тракторостроителей завершен капитальный ремонт поликлиники За три месяца в поликлинике отремонтированы помещения дневного стационара, отделения профилактики, отделения врачей общей практики, регистратуры, клинико-дагностической лаборатории.

Здоровье В Курской области обнаружили очаг африканской чумы свиней Поголовье из 2,5 тысяч свиноматок в Беляевском свинокомплексе будет уничтожено В Курской области проводятся мероприятия по недопущению распространения АПЧ, очаг вируса уже обнаружен – сообщает пресс-служба администрации области.

Здоровье 5 мер, которые защищают от потери когнитивных навыков Исследователи считают, что когнитивные нарушения, из-за которых людям диагностировали болезнь Альцгеймера, были спровоцированы принимавшимися лекарствами.

Армия и оружие Пентагон назвал сроки получения гиперзвукового оружия В Пентагоне назвали сроки получения США гиперзвукового оружия. об этом сообщает телеканал Fox News.

Экономика Как российский президент брал вторую крепость подряд Финские журналисты привыкли, видимо, задавать вопросы сидя, пока их президенты стоят, поэтому пресс-секретарь российского президента долго оглядывался в поисках финляндской журналистки, спросившей Владимира Путина, почему Россия не соблюдает принципы Совета Европы (она имела в виду протест в Москве), но так никого толком и не обнаружил.

Футбол Семак дисквалифицирован за оскорбление арбитров Напомним, после матча с «Ахматом» Семак позволил себе назвать арбитров козлами.

Общество Мединский обратился к Чайке из-за строек для Большого театра и в Крыму О жалобе министра культуры Владимира Мединского в Генпрокуратуру на подрядчиков строек культурных объектов, в которых заказчиком выступает подведомственное ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации», РБК рассказал источник, близкий к министерству.

Футбол Кутепов может перейти в российский или турецкий клуб Защитником «Спартака» Ильей Кутеповым интересуются два клуба. Один из них представляет Россию, другой – Турцию.

Гаджеты Samsung Galaxy Note 10+ 5G испытали на прочность. Видео Популярный видеоблогер JerryRigEverything испытал на прочность флагманский смартфон Samsung Galaxy Note 10+ 5G, который вышел пару недель назад.

Общество Умер академик РАН Сергей Федотов Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов, который более 30 лет возглавлял Институт вулканологии на Камчатке, умер на 89-м году жизни.

Политика Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.

Космос Робот Федор после возвращения из космоса может оказаться в музее Человекоподобный робот «Федор» может занять место в музее после полета в космос, считает исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.