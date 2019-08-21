Энергетика
Чистая прибыль «Роснефти» в первом полугодии по МСФО выросла на 9,1%Коммерсантъ 03:52
Свободный денежный поток снизился на 8,5%, до 363 млрд руб. Капитальные затраты также сократились на 3,5%, до 325 млрд руб. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, увеличилась на 48,1%, до 194 млрд руб.
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Чистая прибыль «Роснефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие увеличилась на 9,1% и составила 325 млрд руб., говорится в материалах компании.Коммерсантъ03:52
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