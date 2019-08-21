с чего всё началось

Свободный денежный поток снизился на 8,5%, до 363 млрд руб. Капитальные затраты также сократились на 3,5%, до 325 млрд руб. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, увеличилась на 48,1%, до 194 млрд руб.

Чистая прибыль «Роснефти» в первом полугодии по МСФО выросла на 9,1%

Политика Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.

Происшествия Самолет экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка Самолет "Уральских авиалиний", летевший из столицы Таджикистана Душанбе в подмосковный "Жуковский", совершил экстренную посадку в аэропорту Оренбурга из-за плохого самочувствия девочки-подростка.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Политика Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока – 2» Президенты США и Румынии подтвердили свою оппозицию проекту "Северный поток – 2", заявили в Белом доме по итогам встречи двух лидеров.

Политика Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".

Политика На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Кино Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.

Транспорт Количество перелетов из нового саратовского аэропорта сокращается Авиакомпании сокращают количество рейсов из нового саратовского аэропорта «Гагарин», который начал принимать рейсы 20 августа.

Авто В России ожидается резкий рост цен на автомобили «Повсеместное и более резкое повышение цен на автомобили ожидается с 2020 года, когда льготы перестанут получать компонентщики», — пишет «Коммерсант».

Происшествия Жену Леонида Волкова допросили по делу об отмывании денег ФБК Руководителя социологической службы Фонда борьбы с коррупцией и жену Леонида Волкова Анну Бирюкову задержали и допросили по делу о легализации преступных доходов.

Авто Стало известно, где автовладельцы обслуживают свои гарантийные автомобили В России снижается доля автовладельцев, обслуживающих свои гарантийные автомобили у официальных дилеров.

Шоу-бизнес Внучка Михаила Боярского похвасталась пышными формами в Турции Сегодня, двадцатого августа, Боярская доказала это еще раз. Сейчас двадцатилетняя внучка знаменитого актера отдыхает в Турции.

Происшествия Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Гаджеты Intel выпустила чип с искусственным интеллектом Чип был создан на основе 10-нанометрового процессора Ice Lake (из него удалили два вычислительных ядра и графический движок, чтобы разместить 12 ICE), благодаря которому он и получил способность справляться с высокими рабочими нагрузками при минимальном количестве энергии.

Общество В школах России могут ограничить использование мобильных телефонов Предполагается, что для них предусмотрят специальные места для хранения, а также дежурный телефон для экстренной связи для родителей.

Политика Глава «Рустави 2» уволил оскорбившего Путина ведущего Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави 2» Паата Салия сообщил на пресс-конференции об увольнении нескольких сотрудников, среди которых ведущий Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина во время одного из прямых эфиров.

Происшествия Детсад в Благовещенске, где обрушилась штукатурка, временно закроют Здание детского сада в Благовещенске, где в результате обрушения штукатурки троим детям понадобилась медицинская помощь, закроют и дополнительно обследуют, а воспитанников перераспределят по другим корпусам, сообщили журналистам в пресс-службе министерства образования и науки Амурской области.

Здоровье Эксперт: новое медоборудование и обучение врачей повысит показатель рождаемости в КЧР Показатели рождаемости в Карачаево-Черкесской Республике, которая по итогам первого полугодия 2019 года, как и Москва, показывает положительную динамику в этом направлении, планируется повышать за счет планомерной работы по обучению медицинских кадров, замене оборудования в учреждениях здравоохранения и снижения младенческой смертности.

Общество Траты на алкоголь и табак составляют 3% от всех расходов россиян Траты на алкоголь и табак жителей Москвы и Санкт-Петербурга составили 3,4% и 2,7% от общих расходов соответственно.