Энергетика

Чистая прибыль «Роснефти» в первом полугодии 2019 года выросла на 9%REGNUM 07:02

«Роснефть» в первом полугодии 2019 года получила 325 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 9,1% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба компании.
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«Роснефть» увеличила выручку на 11,2% в первом полугодии

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Чистая прибыль «Роснефти» в первом полугодии выросла на 9%

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Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании назвали основные симптомы опухоли кишечника: снижение аппетита, которое приводит к существенной потере веса; дискомфорт, вздутие и боли в нижней части живота; кровь в каловых массах.
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«Зенит» приложил титанические усилия, чтобы заполучить меня и сделал очень выгодное предложение.
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Неизвестный поджег мужчину в районе Восточное Бирюлево в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
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Маас выступил за встречу в «нормандском формате»

Есть необходимость для стран как можно скорее вновь встретиться в "нормандском формате" для решения конфликта в Донбассе при условии возможности прогресса, заявил в интервью РИА Новости глава МИД ФРГ Хайко Маас.
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Компания Volkswagen объявила старт продаж нового недорогого кроссовера Jetta VS5.
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Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

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Собянин пообещал повысить минимальную пенсию москвичам

Власти Москвы планируют повысить минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров в ближайшее время, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения Зеленограда в среду, 21 августа.
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На шахте в Свердловской области произошло обрушение породы

Обрушение горной породы произошло на шахте "Ново-Кальинская" в Североуральске в Свердловской области, один рабочий заблокирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
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