Энергетика
Чистая прибыль «Роснефти» в первом полугодии 2019 года выросла на 9%REGNUM 07:02
«Роснефть» в первом полугодии 2019 года получила 325 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 9,1% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба компании.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 09:53, Ашберн
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Обновлено вчера в 14:20
Политика
Назван размер возможных выплат США за Гренландию
Ранее США уже предлагали Дании купить Гренландию. Так, в 1946 году Вашингтон давал за остров 100 миллионов долларов золотом.
Обновлено в 09:09
Происшествия
В ночной перестрелке в Краснодаре погиб один человек
Обновлено в 05:33
Киберспорт
Терминатор и Джокер стали частью сезонного пропуска Mortal Kombat 11
Как обычно, обладатели сезонного пропуска получат доступ к героям за неделю до их появления в продаже отдельно: Т-800 из «Терминатор: Тёмные судьбы» — 8 октября Синдел — 26 ноября Джокер — 28 января Спаун — 17 марта.
Обновлено в 09:00
Космос
Больше половины спутников ГЛОНАСС оказались просроченными
Обновлено в 17:00 Более половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами гарантийного срока, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:29
Технологии
Chrome и Firefox запретят властям Казахстана следить за пользователями
Компании Google и Mozilla намерены добавить в свои браузеры Chrome и Firefox функции, которые позволят пользователям из Казахстана избежать слежки со стороны властей.
Обновлено в 07:56
Экономика
В Рослесхозе оценили ущерб от лесных пожаров
Экономический ущерб от природных пожаров с начала 2019 года составил 7 млрд рублей.
Обновлено в 09:38
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Неизвестный поджег мужчину на юге Москвы
Неизвестный поджег мужчину в районе Восточное Бирюлево в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:23
Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Экономика
Потребительские цены в России падают вторую неделю подряд
Росстат вторую неделю подряд фиксирует в России снижение потребительских цен.
Обновлено в 09:46
Политика
Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны
На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено 19 августа в 23:33
Происшествия
В посольстве РФ в Камеруне сообщили о состоянии похищенных моряков
В посольстве Российской Федерации в Яунде 21 августа сообщили об удовлетворительном состоянии здоровья захваченных в плен российских моряков судна Marmalaita.
Обновлено в 09:01
Экономика
Фонд «Норникеля» снизит запасы палладия вдвое для поддержания его цены
Крупнейший производитель палладия в мире «Норникель» намерен сократить запасы своего Global Palladium Fund вдвое к концу этого года.
Обновлено в 08:21
Политика
Раскрыты детали переговоров Путина и Зеленского по возвращению моряков
Россия и Украина находятся на финальной стадии обсуждения обмена лицами, удерживаемыми на территории обеих сторон, — в частности, речь идет о возвращении задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинских моряков.
Обновлено в 07:17
Политика
Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Трамп и Макрон собираются обсудить Украину на саммите G7
На первой сессии G7, которая открывается 24 августа во французском Биаррице, президент США Дональд Трамп и глава Пятой Республики Эммануэль Макрон планируют обсудить вопрос Украины.
Обновлено в 05:45
Политика
Идею Киева о расширении «нормандского формата» окончательно отвергли
Чеснаков указал, что на встрече было заявлено «о бесспорной важности «нормандского формата» (Украина, Россия, Германия, Франция) для урегулирования украинского конфликта», что значит – идея Порошенко и Зеленского о ликвидации данного формата путем его расширения «окончательно отвергнута», передает издание «Актуальные комментарии».
Обновлено в 04:15
Экономика
Москва стала первой среди регионов России по экспорту в страны ЕАЭС
Москва в первом полугодии 2019 года заняла первое место среди субъектов РФ по объему экспорта в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщила в среду пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города.
Обновлено в 07:02
Общество
Траты на алкоголь и табак составляют 3% от всех расходов россиян
Траты на алкоголь и табак жителей Москвы и Санкт-Петербурга составили 3,4% и 2,7% от общих расходов соответственно.
Обновлено вчера в 22:31
Транспорт
В Москве перекроют участок ТТК из-за ремонта в Лефортовском тоннеле
Несколько участков Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве будут полностью перекрыты для движения транспорта с 23 по 26 августа из-за проведения ремонтных работ в Лефортовском тоннеле, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
Обновлено в 02:20
Политика
ФРГ обвинила россиянина в незаконных поставках военному заказчику
Генпрокуратура Германии предъявила обвинение россиянину в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:18
Технологии
ЕС начал антимонопольное расследование в отношении Facebook
Антимонопольные регуляторы Евросоюза начали расследование в отношении Facebook из-за проекта по созданию криптовалюты Libra, передаёт «Интерфакс».
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено вчера в 06:38
Происшествия
В Челябинской области депутата заподозрили в убийстве жены
Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении члена собрания депутатов Локомотивного городского округа по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Обновлено в 03:29
Происшествия
Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина
По информации ведомства, у семьи Черкалина планируют изъять собственность общей стоимостью 6,3 млрд рублей, а именно: пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков, 14 нежилых помещений и два автомобиля.
Обновлено в 08:44
Происшествия
В шахте на Урале произошло обрушение породы
Один человек заблокирован в шахте "Ново-Кальинской" в Североуральске Свердловской области после обрушения породы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 08:46
Общество
«Яндекс» рассказал о способах поиска забытых фильмов
Обновлено в 06:13
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»
Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 18:59