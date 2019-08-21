Энергетика

Чистая прибыль «Роснефти» в первом полугодии 2019 года выросла на 9%REGNUM 07:02

«Роснефть» в первом полугодии 2019 года получила 325 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 9,1% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба компании.
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