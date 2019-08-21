Энергетика
Чистая прибыль «Роснефти» в первом полугодии 2019 года выросла на 9%REGNUM 07:02
«Роснефть» в первом полугодии 2019 года получила 325 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 9,1% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба компании.
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Полугодовая прибыль владельца Sky Bet и PokerStars составила $32 млн против убытка годом ранее
Bookmaker-ratings.ruвчера в 08:36
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 12:53, Ашберн
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Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
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