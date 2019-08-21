Энергетика

Чистая прибыль «Роснефти» в первом полугодии 2019 года выросла на 9%REGNUM 07:02

«Роснефть» в первом полугодии 2019 года получила 325 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 9,1% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба компании.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Отчет по финансам. «Роснефть» показала рост ключевых показателей

Аргументы и Факты11:22

Полугодовая прибыль владельца Sky Bet и PokerStars составила $32 млн против убытка годом ранее

Bookmaker-ratings.ruвчера в 08:36

Чистая прибыль «Роснефти» в первом полугодии 2019 года выросла на 9%

REGNUM07:02

«Роснефть» увеличила выручку на 11,2% в первом полугодии

Известия06:09

Чистая прибыль «Роснефти» в первом полугодии выросла на 9%

News.ru03:25

Чистая прибыль «Роснефти» в I полугодии выросла на 9%

Rambler News Service02:34

«Роснефть» сообщила о падении квартальной прибыли на 15% из-за загрязнения нефти

Дождь09:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 12:53, Ашберн
Политика

Макрон связал возвращение России в G8 с ситуацией на Украине

По информации Reuters, президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон намерены обсудить ситуацию на Украине.
Обновлено в 12:36
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика

Строительство «Северного потока-2» на финском участке завершено

Обновлено в 12:05
Футбол

Семак дисквалифицирован на два матча чемпионата России

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера санкт-петербургского "Зенита" Сергея Семака на два матча чемпионата России, один из которых - условно, за оскорбление арбитров матча шестого тура премьер-лиги с грозненским "Ахматом", заявил глава КДК Артур Григорьянц.
Обновлено в 11:13
Кино

Доспехи Рассела Кроу из «Гладиатора» уйдут с молотка в Лондоне

Обновлено в 06:07
Кино

Скончалась актриса Александра Назарова

Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:24
Политика

WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии

Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Заблокированный в шахте рабочий в Свердловской области погиб

В городе Североуральске Свердловской области завершились аварийно-спасательные работы после обвала горной породы в шахте.
Обновлено в 12:37
Кино

Коллеги связали смерть актера Виктора Авилова с воплощением образа Воланда

Актер Виктор Авилов прославился многочисленными ролями в кино, одной из самых знаменитых работ с его участием стал Воланд в «Мастере и Маргарите».
Обновлено в 12:43
Общество

Пермь вошла в пятерку городов, из которых хотят уехать навсегда

Независимое агентство Zoom Market составило рейтинг российских городов, из которых хотят уехать жители. Пермь заняла в нем пятое место.
Обновлено в 09:10
Происшествия

В Челябинской области депутат расстрелял жену

Обновлено в 02:48
Происшествия

Один человек погиб при падении вертолета в Вологодской области

Обновлено в 11:19
Общество

РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей

Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.
Обновлено в 10:09
Футбол

«Матч ТВ» покажет игру Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар»

Ранее «Матч ТВ» за две минуты до начала ответной встречи Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» отменил трансляцию.
Обновлено вчера в 14:07
Здоровье

Правительство представит план по увеличению зарплаты врачам

Президент России Владимир Путин поручил Кабмину до конца сентября представить меры по повышению зарплат врачей первичного звена здравоохранения.
Обновлено в 01:27
Политика

Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве

Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Футбол

«Спартак» показал, что осталось за кадром дерби с ЦСКА

Обновлено в 09:33
Происшествия

СК подтвердил факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян

Следственный комитет выяснил, что показания сестер Хачатурян о насилии со стороны отца были правдивы.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Политика

Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия

Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено вчера в 19:02
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в поджоге мужчины

Полиция задержала двух человек, которых подозревают в поджоге мужчины на юге столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 10:35
Футбол

Криштиану Роналду: Могу завершить карьеру уже в следующем году

Обновлено в 04:45
Экономика

Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров в 7 млрд рублей

Обновлено в 11:24
Кино

Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel

Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:20
Политика

Жириновский дал Киеву 48 часов для снятия водной блокады Крыма

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский крайне возмущен ситуацией с перекрытием Киевом поставки питьевой воды в Крым.
Обновлено вчера в 04:12
Общество

В 2019 году кадастровую стоимость недвижимости установят в 65 регионах

В 2019 году 65 регионов России приступили к проведению государственной кадастровой оценки согласно 237-ФЗ.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Похититель бриллиантов актрисы Шумаковой отправится в колонию

Обновлено в 10:51
Происшествия

Создатель Музея русской иконы погиб в Греции

Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено в 06:34
Финансы

Заемщики с большими долгами оказались в зоне риска

С 1 октября 15,7% российских заемщиков (9,09 млн человек) с показателем долговой нагрузки выше 50% станут проблемными для банков.
Обновлено вчера в 18:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное