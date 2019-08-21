Энергетика

Чистая прибыль «Роснефти» в первом полугодии 2019 года выросла на 9%REGNUM 07:02

«Роснефть» в первом полугодии 2019 года получила 325 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 9,1% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба компании.
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Чистая прибыль «Роснефти» в первом полугодии 2019 года выросла на 9%

REGNUM07:02

«Роснефть» увеличила выручку на 11,2% в первом полугодии

Известия06:09

Чистая прибыль «Роснефти» в I полугодии выросла на 9%

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Чистая прибыль «Роснефти» в первом полугодии выросла на 9%

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Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в первом полугодии выросла на 9,1%

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Чистая прибыль «Роснефти» в 1 полугодии выросла на 9%

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В нефтегазовом секторе «Роснефть» проигрывает по дивдоходности конкурентам

ПРАЙМ07:39
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Происшествия

Юлию Галямину снова задержали на выходе из спецприемника

Муниципального депутата Юлию Галямину задержали на выходе из спецприемника, где она отбывала административный арест.
Обновлено в 05:22
Футбол

«Уфа» пожелала Круговому удачи в «Зените»

ФК «Уфа» благодарит Данила за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры! pic.twitter.com/UTC0YJKSH7 — ФК УФА (@UfaFc) August 21, 2019 Предстоящий домашний матч 7-го тура уфимцев против «Зенита» Круговой пропустит из-за травмы.
Обновлено в 06:51
Экономика

Москва стала первой среди регионов России по экспорту в страны ЕАЭС

Москва в первом полугодии 2019 года заняла первое место среди субъектов РФ по объему экспорта в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщила в среду пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города.
Обновлено в 07:02
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в сентябре

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра РФ, и в Европейской, и в Азиатской части России средняя температура воздуха в первый месяц осени будет выше нормы, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 00:58
Происшествия

Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме

Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 10:49
Политика

Захарова прокомментировала возможность возвращения России в G7

Возможность участия России в саммите обсуждали президенты США и Франции Возможность участия РФ в саммите G7 обсуждали по телефону Дональд Трам и Эммануэль Макрон.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Наука

Голосовые помощники пожаловались на грубость пользователей

Роботы пожаловались на грубость пользователей и спрогнозировали конфликт с людьми.
Обновлено в 07:14
Наука

Неинвазивная стимуляция смогла навредить опухоли мозга

Один сеанс транскраниальной электростимуляции мозга снизил интенсивность кровообращения в опухоли головного мозга на треть.
Обновлено в 02:40
Политика

Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»

С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 11:05
Политика

Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию

Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в Норвегию.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие

В Йемене сбили американский военный беспилотник MQ-9

Обновлено в 07:48
Политика

Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Политика

Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»

Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер". Видео репетиции пилотов опубликовал телеканал "Звезда".
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы

У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Политика

Суд не стал снимать Шипулина с выборов в Госдуму

Свердловский областной суд отклонил иск партии «Справедливая Россия» о снятии с выборов биатлониста Антона Шипулина, претендующего от «Единой России» на мандат депутата Госдумы от Свердловской области.
Обновлено в 08:11
Экономика

Гройсман дал прогноз по уровню украинской средней зарплаты

Средняя зарплата на Украине в следующем году может достигнуть $540, полагает премьер республики Владимир Гройсман.
Обновлено в 08:01
Авто

В России в следующем году резко подорожают автомобили

«Повсеместное и более резкое повышение цен на автомобили ожидается с 2020 года, когда льготы перестанут получать компонентщики», — пишет «Коммерсант».
Обновлено вчера в 23:50
Политика

Члены королевской семьи Дании назвали условие продажи Гренландии США

Королевская семья Дании допустила возможность продажи крупнейшего острова в мире, назвав ключевое условие.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия

Уличная перестрелка в Краснодаре попала на видео

В Сети появились кадры уличной перестрелки в Краснодаре. Инцидент произошел в ночь на среду в районе Вишняковского рынка.
Обновлено в 06:52
Политика

После встречи с Путиным Макрон начал писать в Фейсбуке по-русски

Президент Франции Эммануэль Макрон «выучил» русский язык.
Обновлено вчера в 09:36
Политика

Имя нового премьера Украины станет известно 29 августа

Имя нового премьер-министра Украины станет известно 29 августа, в день первого заседания парламента.
Обновлено в 06:27
Происшествия

Мосгорсуд оставил в СИЗО члена «Яблока» по делу о массовых беспорядках

Мосгорсуд оставил в СИЗО активиста партии "Яблоко" Валерия Костенка – 12-го обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, подавшего жалобу на арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:55
Футбол

Тарасов намерен взыскать с «Локомотива» €12 тысяч

Обновлено в 04:38
Политика

Идею Киева о расширении «нормандского формата» окончательно отвергли

Чеснаков указал, что на встрече было заявлено «о бесспорной важности «нормандского формата» (Украина, Россия, Германия, Франция) для урегулирования украинского конфликта», что значит – идея Порошенко и Зеленского о ликвидации данного формата путем его расширения «окончательно отвергнута», передает издание «Актуальные комментарии».
Обновлено в 04:15
Наука

Огромный резервуар метана был идентифицирован глубоко под океаном

В новой работе исследователи WHOI проанализировали образцы горных пород из верхней мантии Земли и нижней океанической коры, собранные со всего океана.
Обновлено в 04:30
Технологии

В России запущен первый двухпорошковый двухлазерный 3D-принтер

В Свердловской области в опытную эксплуатацию запущен первый российский двухпорошковый двухлазерный 3D-принтер, созданный специалистами Росатома.
Обновлено в 07:21
Происшествия

В Нидерландах женщину в никабе высадили из автобуса

В понедельник, 19 августа, в муниципалитете Стейн в провинции Лимбург водитель автобуса отказался обслуживать женщину по причине того, что на ней был надет никаб.
Обновлено вчера в 14:32
Политика

Суд оставил в СИЗО семерых украинских моряков

Мосгорсуд отклонил жалобы на решение Лефортовского суда о продлении меры пресечения семерым украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:02
Технологии

Мобильный интернет «Мегафона» назван самым быстрым в России

Озвучен специалистами оператор с самым быстрым мобильным интернетом в России, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено в 03:15
Как работают Яндекс.Новости?
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